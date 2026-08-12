泰顺发布 2026-08-12 09:47:12

日前，泰顺县委召开老干部、党外和工商联代表人士座谈会，深入学习贯彻省委十五届九次全会、市委十三届十次全会精神，征求对《县委十五届十次全会报告（征求意见稿）》的意见建议。

日前，泰顺县委召开老干部、党外和工商联代表人士座谈会，深入学习贯彻省委十五届九次全会、市委十三届十次全会精神，征求对《县委十五届十次全会报告（征求意见稿）》的意见建议。

泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，泰顺县领导伍苏丹参加座谈。

会上，与会老干部、党外和工商联代表人士围绕县委十五届十次全会报告有关内容，就低空经济发展、科技创新、产业发展、旅游业发展、营商环境优化、民生改善、效能提升等方面建言献策。

张银贵认真听取发言，对大家长期以来关心支持县委工作表示感谢。他表示，大家的发言胸怀全局、心系泰顺，站位高远、思考深刻，所提意见建议具有较强的针对性和可操作性，为县委县政府科学决策提供了重要参考。下步，县委将认真研究，结合实际充分吸纳，真正把意见建议体现在县委全会报告中、转化为发展实绩实效。

张银贵指出，今年以来，泰顺县上下团结拼搏、攻坚克难，推动产业发展加速提升、改革创新释放活力、城市建设提质跃升、民生福祉持续改善、基层基础不断夯实，经济社会发展呈现向上向好势头，顺利实现“时间过半、任务过半”目标，为“十五五”精彩开局奠定了基础、注入了动力。这些成绩的取得离不开广大老干部老同志、党外和工商联代表的关心支持和倾情奉献。面对新形势新任务，我们必须保持战略定力、坚定发展信心，按照“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的要求，深入实施“1611登峰行动”，突出创新引领、改革破题、实干争先，全力以赴抓发展、惠民生、保平安，以高质量发展的实绩实效，交出“十五五”开局之年高分答卷。

张银贵强调，加快跨越赶超高质量发展，要坚定不移抓创新，因地制宜、解放思想、敢想敢干，大力推进科技创新，做深做透“两篇大文章”，强化理念、载体、举措等各方面工作创新，让抓创新成为一种工作习惯，为高质量发展提供更强驱动力。要用心用情抓富民，始终把“强县富民”作为重中之重，做强产业、促进就业、推动增收，加快“土特产富”全链发展，扎实抓好重点村片区组团发展，深入推进基本公共服务一体化，不断提升群众幸福感、获得感。要实干担当抓落实，善于在多目标平衡中找准最优解，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，以“抓过程、重环节、快节奏、讲结果”的落实闭环，推动各项工作整体跃升。

张银贵表示，希望各位老领导和代表一如既往关心支持泰顺发展，多献良策、多聚共识、多予监督，把各方智慧和力量凝聚到泰顺发展上来。县委将始终用心用情做好老干部服务保障工作，全力支持党外人士和工商联代表履行职责，为大家发挥作用搭建平台、创造条件，切实凝聚跨越赶超高质量发展的磅礴力量。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委召开老干部、党外和工商联代表人士座谈会

记者：郑鑫昳 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com