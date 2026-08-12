龙港市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要文章精神

龙港发布 2026-08-12 09:47:13

8月10日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

8月10日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习时的重要讲话精神，聚力政治建军，牢牢把握党对军队绝对领导的根本原则和制度优势，全面落实新时代政治建军方略，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；聚力国防备战，优化兵员征集、物资储备、力量调配等保障体系，全面提升国防后备力量建设质效；聚力军民融合，主动求融、创新促融，推动地方优质资源向国防建设赋能集聚；聚力双拥共建，广泛开展国防教育、双拥宣传、军民共建活动，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的《加快建设健康中国》重要文章精神，抓好公共卫生，健全完善常态化防控和应急处置体系，筑牢全民卫生健康安全屏障；抓好医疗保障，健全完善紧密型“医共体”建设，做强“1+1+6+X”县域医共体网格，推动基层医疗资源提质扩容、均衡布局；抓好康养服务，完善“养共体”服务网络，推动健康服务与养老服务深度融合；抓实全民健身，推进群众运动健身场地设施提质升级、普惠共享，为广大群众参与健身运动提供更好条件和环境。

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原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要文章精神

记者/邓雨薇 方崇杰 王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com