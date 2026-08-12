洞头召开老干部情况通报会暨区委全会报告意见征求会

洞头发布 2026-08-12 09:47:13

8月11日上午，洞头区召开老干部情况通报会暨区委全会报告意见征求会，向部分县处级退休干部通报今年以来洞头经济社会发展情况，听取大家对洞头区委二届十次全会报告的意见建议。

8月11日上午，洞头区召开老干部情况通报会暨区委全会报告意见征求会，向部分县处级退休干部通报今年以来洞头经济社会发展情况，听取大家对洞头区委二届十次全会报告的意见建议。洞头区委书记何莉平出席会议并讲话。

会上，老干部们紧扣区委二届十次全会报告有关内容，围绕产业发展、海岛共富、城市建设、民生保障、文旅融合等方面畅所欲言、建言献策。

何莉平认真倾听记录，不时与大家深入交流探讨。她指出，大家提出的意见建议具有较强的针对性和前瞻性，充分展现了老干部参政议政的精神风貌，为科学决策提供了有益参考。区委将认真梳理、充分吸纳，进一步修改完善全会报告，更好地凝聚共识、汇聚力量，为加快建设名副其实的海上花园注入新动能。

何莉平表示，今年以来，洞头深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、省市委决策部署，经济发展稳进向好、社会大局和谐稳定。这些成绩的取得离不开老领导、老前辈打下的坚实基础，离不开大家长期以来的关心指导和支持帮助。下步，真诚希望老干部们继续发挥政治优势、经验优势、威望优势，一如既往地关心支持区委区政府工作，为洞头各项事业发展多建言献策、牵线搭桥，共同推动海上花园建设再上新台阶。同时，区委也将继续用心用情做好老干部服务保障工作，始终在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，主动为老干部继续发光发热创造良好条件。

来 源：洞头发布

原标题： 老干部情况通报会暨区委全会报告意见征求会召开

记者：林锐 苏煜晗

本文转自：温州新闻网 66wz.com