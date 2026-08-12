花26.8万元购TATA木作 “豆包”扫码出现温州本地加工厂标签

温州晚报 2026-08-12 09:39:15

市民冲着国内知名定制木作品牌TATA木门的市场口碑，去年11月在该品牌温州市区专卖店订购总价26.8万元的全屋高端木作产品，安装完成后却发现多处疑点，用“豆包”扫描产品上的二维码标签，绝大部分显示“温州本地加工厂内部生产工单标签……

吴先生用“豆包”扫描二维码后显示“温州本地加工厂内部生产工单标签”等内容

温州网讯 “签合同的时候，我明确要求要品牌最高端的产品。”本月6日，市民吴先生向记者反映，他冲着国内知名定制木作品牌TATA木门的市场口碑，去年11月在该品牌温州市区专卖店订购总价26.8万元的全屋高端木作产品，安装完成后却发现多处疑点，用“豆包”扫描产品上的二维码标签，绝大部分显示“温州本地加工厂内部生产工单标签……不是TATA木门原厂出厂标签”。由此，他质疑品牌方存在以次充好的嫌疑。

付24万元后门店停业

查询发现订单长期待排产

吴先生介绍，去年11月他在市区TATA木门温州专卖店下单，定制包含入户门、餐边柜、衣帽间柜体、电视背景墙等在内的全屋木制产品，仅厨房定制选择其他品牌。合同明确标注70天内完成全部货品配送安装，常年旅居意大利的他原本计划安装完成后，今年4月回温祭祖时就能入住新家。

可约定交付期过去后，直到今年农历正月初十，他始终没收到任何到货通知，拨打专卖店老板电话无人接听、微信也没有任何回复。吴先生托人帮忙查看，才发现这家专卖店早已停业。他通过TATA木门北京总部的400客服电话查询，系统里根本找不到他的订单信息。他几经周折联系上专卖店老板后，对方补发了一个订单号，但通过品牌官方微信公众号的进度查询入口，他发现自己的订单长期显示“待排产”状态。

TATA品牌客服回复称，由于温州这家专卖店未向总部付清对应货款，工厂迟迟无法启动排产。经过吴先生反复投诉催促，品牌总部才表示该专卖店已分批支付部分货款，部分产品已下单生产，剩余待付货款补齐后也会陆续排产，承诺今年6月底完成全部货品配送安装。但吴先生表示，实际安装过程缺件少货问题频发，原本约定三五天完成的安装，最终耗时15天才大致收尾。

扫码发现本地工厂标签

消费者认为品质与承诺不符

安装完毕后，吴先生和妻子来到新家打扫卫生，刚一碰餐边柜的柜门，一扇门直接脱落，里面漏出类似木屑的内部基材。同时他们还发现，电视背景墙的护墙板厚度参差不齐，最厚的也远达不到门店当初展示的2厘米厚度。

心生疑虑的吴先生，尝试用“豆包”扫描已安装板材上残留的二维码标签，结果显示家中仅6扇房门的扫码结果为TATA木门“码上服务”的原厂门扇正品标识，其余柜体板材的二维码均指向温州本地加工厂的内部生产工单标签，部分配套五金件也没有品牌Logo标识。

“我们在国外生活时习惯用‘豆包’查询各类信息，扫码出来的这些结果，我们不可能不怀疑。”吴先生说。更让他难以接受的是，多次投诉后，他的手机号疑似被品牌方屏蔽，拨打400客服电话始终无人接听，用妻子的手机号拨打却能直接秒接通，原本可正常使用的公众号订单查询功能也突然无法访问。而此前他和品牌官方客服的微信沟通中，对方明确告知他所有订购产品均在山东临沂费县、浙江嘉兴嘉善两大官方生产基地生产，温州本地没有任何代工厂，相关对话截图他都已完整留存。

“我花的是1300多元一平方米的高端板材价格，冲着品牌口碑下单，结果到手的产品品质完全不匹配，我一定会维权到底。”吴先生表示，他已经留存全部聊天截图、扫码记录和现场板材证据。他表示，他已先后累计支付24万元，因为出了这些问题，还剩余2.8万元未结清。

大部分板材未看到品牌Logo

合同核心信息缺失

本月7日，记者来到吴先生位于鹿城区七都街道的新房。吴先生向记者演示，随机选取一个柜子板材上的标签，用“豆包”扫描其中的二维码，结果直接显示“这是一块柜子板材，标签为温州本地加工厂内部生产工单标签……没有TATA品牌标识，没有‘码上服务’官方二维码，不是TATA原厂出厂标签”，而扫描一扇房门上的二维码，则正常跳转显示“这是TATA木门门扇的原厂服务二维码标签（‘码上服务’），属于房门门扇的正品标识”。随后，吴先生又用微信直接扫描这两个二维码，柜子板材的扫码结果仅显示一串数字，房门的扫码结果则直接跳转到“TATA木门官方服务”微信公众号。

吴先生出示了当初和专卖店签订的合同、销售确认单、定金单，文件里仅标注了定制产品的部位、颜色、价格等基础信息，完全没有明确柜体基材材质、板材厚度、生产产地等核心约定内容。他表示，结合此前与品牌客服沟通，客服称其定制所有产品均为品牌在费县和嘉善两大生产基地生产的回复，现场扫码结果和品牌官方表述形成了明显矛盾。

“下单时我只提了一个要求，全部用最好的材料，所以我没有讨价还价，对方报多少我就付多少。但现在我已经发现多处板材是颗粒板，甚至可能连合格的颗粒板都算不上。”吴先生指着卫生间门口刚安装不久就开裂的护墙板，还有餐边柜破损后露出的松散基材表示，这套房屋装修总预算200多万元，当初完全是冲着TATA的行业口碑选择全房定制，没想到换来这样的品质。他还发现，除了部分五金件和入户门、房门上带有TATA木门的品牌Logo，其它已安装完成的板材表面，都找不到任何品牌标识。

TATA声称可再次上门核查

出具产品全套溯源证明

吴先生告诉记者，本月8日，TATA木门总部派专人从北京飞抵温州，前往吴先生的新房现场查看。该工作人员向他解释，品牌在温州没有官方生产基地，针对“豆包扫码显示本地代工厂标签”的疑问，产品上的标签是公司专属内部流转编号，仅用于生产工序登记、库存盘点和物流调度，这类编码本就不对外开放公众溯源功能，但暂时无法说明为何扫码后会显示温州本地代工厂的相关信息。对于吴先生无法登录公众号查询订单的问题，该工作人员初步判断是后台系统临时故障，后续会安排技术部门立刻排查修复，第一时间恢复账号使用权限。

该工作人员离开前表示，品牌已第一时间启动内部专项核查流程，将从后台调取该订单的全套下单图纸、生产排产全流程记录、货品发货物流台账，逐一核对每一件货品的出厂信息，彻查产品是否存在问题，将于本月10日整理好全部订单资料和核查结果，给吴先生一个完整的官方答复。但本月10日下午5时多，吴先生告诉记者，该工作人员仅发来一份免漆柜检测合格报告，对他提出的核心疑惑没有给出任何合理解释。

昨天上午，记者联系前往现场核查的品牌方工作人员，对方表示后续由品牌部统一回复采访。昨天11时许，记者接到品牌官方的正式回复：温州本地没有品牌的生产基地，客户家中出现的两类标签面向不同使用人群——门上的小二维码是面向消费者的“码上服务”公开溯源码，而柜体上有批单号编码和二维码的大标签，属于品牌内部生产、物流环节的专用查询码，仅面向内部工作人员使用，并非给普通消费者的公开溯源码，因此用“豆包”扫码得到的信息并不准确。

品牌方强调，此前区域经理上门核验的部分产品，均可在品牌内部系统查到对应生产记录，确认是品牌正规生产的产品，官网也能查到对应信息。如果客户仍有异议，公司可以安排工作人员再次上门，对全屋所有产品的编码逐一核查，出具对应的生产证明。

针对“屏蔽客户手机号”的质疑，品牌方明确否认，表示完全没有隐瞒订单信息的必要，出现无法查看订单的情况，大概率是客户公众号登录手机号和下单预留手机号不一致导致的。后续品牌会安排区域经理主动联系吴先生，核对两个手机号是否统一，彻底排查信息异常的具体原因。

品牌方解释，此前没有完整提供生产流程证明，是因为需要客户提供全屋所有产品的批单号编码，才能对应出具专属的生产证明、全流程生产记录和匹配的批次质检报告，此前客户尚未回传全部产品的批单号编码。品牌将安排工作人员联系客户再次上门，在客户同意的前提下完整采集全屋所有产品的批单号编码，之后为客户出具每一件产品对应的全套溯源证明材料。至于“板材没有品牌Logo”的问题，品牌方表示，TATA木门的全屋定制产品，并非所有板材的固定位置都强制带有品牌Logo。

随后，记者将品牌方的回复告知了吴先生。记者将继续关注事件进展。

来 源：温州晚报

原标题： 花26.8万元购TATA木作 “豆包”扫码出现温州本地加工厂标签

消费者质疑品牌方以次充好

记者 陈培培 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com