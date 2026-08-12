苍南发布 2026-08-12 09:47:13

8月11日，苍南县委退役军人事务工作领导小组（双拥领导小组）第八次全体会议召开

8月11日，苍南县委退役军人事务工作领导小组（双拥领导小组）第八次全体会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作和双拥工作重要论述精神，认真落实中央和省市委决策部署，回顾总结前阶段工作，研究部署下阶段重点任务，推动退役军人事务和双拥工作取得新成效。苍南县委书记张本锋出席会议并讲话，苍南县领导管素叶、唐卫武、吴海龙、郑贤跑等参加会议。

会议听取苍南县退役军人事务工作和双拥工作情况汇报，审议通过领导小组《工作规则》《办公室职责和工作制度》《成员单位工作职责》《2026年工作要点》，以及《2026年苍南县军队转业干部安置工作方案》《2026年苍南县符合政府安排工作退役士兵安置工作方案》《2026年驻苍部队随军家属安置工作方案》等文件。

张本锋充分肯定过去一年苍南县退役军人工作取得的成效。他指出，退役军人工作和双拥工作一头连着军队、一头连着地方，政治性强、政策性强。要强化政治建设，深学细悟习近平总书记关于退役军人工作和双拥工作重要论述，教育引导广大退役军人坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要弘扬红色文化，充分挖掘苍南红色资源，加强县域内烈士纪念设施的保护管理和提质改造，举办烈士纪念日系列活动，讲好党的故事、革命的故事、英烈的故事。要培树先进典型，持续做好“最美退役军人”选树宣传，引导广大退役军人积极投身全县经济社会发展建设，常态化开展立功受奖军属走访慰问，营造崇尚英雄、学习模范的浓厚社会风尚。

张本锋强调，要切实推进暖军心各项举措落实落细。建好服务阵地，持续推进退役军人服务中心（站）提质改造；落实优抚政策，按时足额发放各类抚恤补助和优待金，持续完善对特困、低保、低边困难退役军人的帮扶援助体系；推动就业安置，探索“政府部门+军创企业+社会力量”服务模式，持续深化“阳光安置”机制，真正让广大退役军人感受到党和政府的关怀温暖。要深化军地融合，落实好军地互提需求、互办实事“双清单”制度，加快构建应急应战快速响应机制，为部队备战提供坚实保障，让广大部队官兵不为后路担心、不为后院分心、不为后代忧心。要大力引导和支持社会力量参与拥军优属工作，创新拥军活动载体，精心策划群众性双拥活动，进一步营造爱国拥军的浓厚氛围。要深化退役军人领域信访问题源头治理和协同联动，畅通依法维权渠道，推动矛盾问题发现在早、防范在先、处置在小。

张本锋表示，苍南县委县政府将始终坚持把退役军人和双拥工作摆在重要位置，从政治关怀、政策倾斜、物质保障等方面夯实工作基础。领导小组办公室要强化事项督办，完善军地常态联动机制，推动各项任务闭环落实。县退役军人事务局要抓实主责主业，强化统筹督导，聚力打造具有苍南辨识度的退役军人工作品牌。各部门、驻苍部队要履职尽责，激励广大退役军人为加快建设浙江美丽南大门、全力打造共同富裕县域样板作出新的更大贡献。

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原标题： 县委退役军人事务工作领导小组（双拥领导小组）第八次全体会议召开

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com