苍南召开十届县委审计委员会第五次会议召开

苍南发布 2026-08-12 09:47:13

8月11日，十届苍南县委审计委员会第五次会议召开。

8月11日，十届苍南县委审计委员会第五次会议召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央和省市委审计委员会会议部署要求，总结去年以来全县审计工作成效，研究部署下一阶段重点工作，以高水平审计监督护航苍南“十五五”开好局、起好步。

苍南县委书记、县委审计委员会主任张本锋主持会议并讲话。苍南县领导张银樊、刘建敏、温端荣、杨义坛等参加会议。

会议传达学习习近平总书记关于审计工作的重要批示指示精神及相关会议精神。会议还听取2025年以来县委审计委员会机制运行和审计监督工作开展情况汇报，审议《苍南县2025年度本级预算执行和其他财政支出情况的审计报告（审议稿）》。

张本锋指出，去年以来，审计部门围绕苍南县中心大局，充分发挥审计独特专业优势，揭示问题精准性持续增强，查处违法严肃性不断强化，整改落实时效性有效提升，在揭示风险隐患、服务决策参谋等方面发挥了重要作用，切实将监督成果转化为实实在在的治理成效。站在新起点，要牢牢把握审计工作的政治属性，把讲政治贯穿审计工作全过程各环节，坚持统筹全局与抓住关键相统一，不断拓展审计监督的广度和深度，统筹抓好全面整改、专项整改、重点督办，注重从审计发现的倾向性、苗头性问题中分析规律、提出建议，推动源头治理、建章立制，切实将审计成果转化为治理效能。

张本锋强调，要立足经济监督定位，围绕“工业强县”“大县大城”“无尽蓝绿”等县委中心工作，紧盯财政资金绩效，重点跟踪“两重”“两新”等重大项目资金流向，深入研判政策执行效果，及时提出针对性建议，打通政策落实“最后一公里”。要紧盯政府隐性债务、国有企业改革发展等重点领域，加强常态化风险监测，及时发现苗头性、倾向性问题，第一时间预警处理，推动源头治理，切实发挥审计“利剑”与“哨兵”作用。要坚持审计为民，把群众急难愁盼作为监督重点，持续加强对教育、医疗、养老、公共服务、高标准农田等领域突出问题的审计力度，推动惠民政策直达基层、民生资金精准落地。要加大对权力集中、资金密集、资源富集关键岗位的常态化“经济体检”力度，对苗头性问题及时提醒、及时纠偏，确保权力运行规范有序。

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原标题： 十届县委审计委员会第五次会议召开

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com