乐清发布 2026-08-12 09:42:51

8月11日，乐清市委市政府召开会议专题研究救灾和恢复生产工作。

8月11日，乐清市委市政府召开会议专题研究救灾和恢复生产工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委省政府、温州市委市政府部署要求，继续保持连续作战、务实拼搏、迎难而上的优良作风，凝心聚力、真抓实干，全面抓好灾后恢复各项工作，全力保障人民群众生命财产安全。

乐清市领导胡立左、王人骏、陈健、陈万钦、陈晓炬等参加会议。会议听取了乐清市台风受灾总体情况的汇报，研究部署救灾和恢复生产工作。

会议指出，面对今年第13号台风“白海豚”风力强、雨量大、影响广、持续时间长的严峻考验，乐清市上下闻令而动、向险而行，实现了零重大人员伤亡、零重大险情隐患、零重大次生灾害的阶段性胜利。当前，防汛防台工作重心已从应急防御转向灾后恢复、查漏补缺、提质提效等工作。要坚持人民至上、生命至上，始终把群众利益放在首位；坚持安全为要，始终把安全贯穿工作全过程；强化效率意识，争分夺秒推进灾后恢复各项工作。

会议强调，要全力推进抢险恢复工作，千方百计加快电力、供水、供气、通讯、交通等基础设施修复，最大限度减少对群众生产生活影响；要深入开展风险隐患排查，紧盯地质灾害隐患点、山塘水库、危旧房等重点区域，严防强降雨过后次生灾害发生；要扎实开展受灾情况调查统计评估，精准掌握各领域损失底数，重点做好困难群体生活保障；要统筹发展和安全，督促企业严格落实安全生产主体责任，全面排查消除各类风险隐患，在确保安全前提下有序推进复工复产；要加强宣传引导，及时回应社会关切，弘扬正能量；要系统开展复盘总结，深入分析防御工作中的薄弱环节和短板不足，全面梳理优化监测预警、人员转移、指挥调度、物资保障等机制，切实把行之有效的经验做法固化为制度规范，做到打一仗、进一步，不断提升极端天气应对能力和基层治理现代化水平。

会议要求，强化组织领导和工作保障，构建高效指挥体系，协同推进各项工作；强化要素保障，加大资金、政策等支持力度；广泛发动群众参与，凝聚灾后恢复的强大合力。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府专题研究救灾和恢复生产工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com