龙港发布 2026-08-12 09:44:49

8月11日，龙港市委二届十次全体（扩大）会议举行。

8月11日，龙港市委二届十次全体（扩大）会议举行。龙港市委常委会主持会议。龙港市委书记林海涵讲话，龙港市委副书记叶鑫俊、侯必仲出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届九次全会和温州市委十三届十次全会的部署要求，听取和讨论林海涵受市委常委会委托作的工作报告。

全会认为，今年以来，龙港市上下全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措，全面推进“1441”行动方案，超常规举措推动以制造焕新行动塑造现代产业、以品质焕新行动塑造现代城市、以改革焕新行动塑造现代治理、以文化焕新行动塑造现代文明，经济运行稳进向优、“两新”融合破局起势、城市能级加速提升、共同富裕更有质感、基层治理提质增效、党的建设全面加强，实现了“十五五”坚实起步。同时也要清醒认识到，经济社会运行过程中还存在不足，要高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

全会指出，立足“十五五”发展新起点和龙港新型城镇化新阶段，市委聚焦“落实”二字，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实省委“132”总体工作部署和温州市委“1361”思路举措，系统谋划制定了“1441”行动方案，标定了龙港未来发展的战略坐标和奋斗目标，明确了系统清晰的发展路径和打法体系。我们要坚定扛起牢记嘱托、感恩奋进的政治使命，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向接续奋斗、勇毅前行；坚定扛起探路破局、示范引领的先行使命，打造更多标志性改革成果、引领性发展成效，实现“名不虚传、名副其实”；坚定扛起为民造福、狠抓落实的初心使命，牢固树立和践行正确政绩观，把“五个一体化”作为城乡一体融合高质量发展的根本引领，为建设“重要窗口”展现更大担当和独特风采；坚定扛起改革创新、焕新求变的发展使命，因地制宜、一体推进“四大焕新”行动，以历史主动精神不断塑造高质量发展新动能新优势；坚定扛起干换结合、以干迎换的担当使命，自觉用实干实绩证明自我能力，自觉以发展成效接受组织检验，真正把换届和机构调整过程转化为真抓实干、共促发展的过程；坚定扛起守土有责、守土尽责的护航使命，以“顶格标准”抓好风险隐患闭环管控，更好统筹发展和安全，确保社会大局和谐稳定。

全会强调，高水平建设创新龙港，是当前和今后一个时期全市工作的重中之重。必须深刻把握创新龙港建设在全局工作中“纲举目张、支撑引领”的战略地位，坚持“抓发展就要抓创新龙港建设、抓创新龙港建设就是抓发展”的理念，真正让创新成为龙港发展的最强动能、最大底气；必须深刻把握创新龙港建设正处于从“破局起势”迈向“全面成势”的关键攻坚期，坚持乘势而上、加速突破，巩固拓展、集成提升“六大科创体系”等一系列好的打法举措，加快推动创新龙港建设从“点上出彩”迈向“面上开花”、由“局部优势”拓展为“整体胜势”；必须深刻把握人工智能大时代赋予创新龙港建设的重大机遇，全面实施“人工智能+”三年行动，大力推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，最大限度从人工智能不确定性中寻求龙港发展的确定性；必须深刻把握创新生态是最好的营商环境，坚持“政研学、校企地”协同融通，持续激发区域领跑的核心竞争力，把龙港打造成为万千青年人才创新创业的首选地；必须深刻把握创新龙港建设是一项系统工程，与经济社会整体发展相互耦合、相互支撑、相互促进，一体推进制度创新、科技创新、产业创新、治理创新、文化创新，切实以创新龙港建设全面成势支撑引领经济社会整体全面成势，以经济社会整体跃升全面促进创新龙港建设突破跃升。

全会强调，做好下半年工作，总的要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措，全面推进“1441”行动方案，坚定扛起“六大历史使命”，大力推动以创新龙港建设为支撑引领的“八大全面成势”，全力奋战三季度、跑好下半场，努力在“十五五”开局中干出新风采、创造新优势。

全会强调，要大力推动创新龙港建设全面成势，以更实举措集聚创新人才，以更大投入建强创新平台，以更高标准优化创新生态，以更强主动发展人工智能，推动创新资源从“分散布局”向“协同聚变”跃升。要大力推动经济提质增效全面成势，全力争取政策支持、扩大项目投资、激发消费潜力、稳住外贸出口，促进消费和投资、供给和需求良性互动，巩固提升经济稳进向好态势。要大力推动产业提档升级全面成势，加快传统产业延链固基、新兴产业强链突破、未来产业集链成群，加快产业主体做大做强和服务业扩能提质，持续推动动能向新、结构向优，全力培育壮大“3+3+3+N”现代产业集群。要大力推动改革探路领跑全面成势，迭代“全局性、引领性”改革，探索“首创性、突破性”改革，深化“小切口、大撬动”改革，集中打造一批可观可感可及的改革发展硬核成果。要大力推动城市能级跃升全面成势，全力实施“一轴一带一新城”新三年行动，以区域协同强辐射、以重点突破强能级、以精建精美强品质，加快建设现代化拥江面海花园城市。要大力推动共富示范先行全面成势，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，提高民生优享均衡度，增强强村富民精准度，跑出绿色转型加速度，努力打造更多“缩差共富”实践场景。要大力推动文化强市创建全面成势，全面实施现代文明“六大工程”，推动全域文化品质、全民文明素养“双提升”。要大力推动平安法治建设全面成势，扎实推进更高水平平安法治龙港建设，激发民主新活力，打造法治新高地，提升治理新效能，筑牢安全新格局，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

全会强调，要坚持以习近平党建思想为指引，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要坚持学深悟透，在凝心铸魂中强化思想引领，扎实推动习近平党建思想学习宣传、研究阐释和教育培训，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。要坚持实战实效，在攻坚破难中熔炼干部队伍，一体推进政治铸魂、全链赋能、实战攻坚、执行提效、服务为民、清廉护航“六大行动”，以高质量换届绘出好蓝图、配出好班子、树立好导向、涵养好生态。要坚持大抓基层，在强基固本中筑牢战斗堡垒，深化“熔炼赋能·实干增效”工程，实现全领域建强、全方位过硬。要坚持自我革命，在激浊扬清中涵养清风正气，深入推进“三清三提”作风建设年行动，进一步实现信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、温州市委的坚强领导下，牢记嘱托、狠抓落实、破局奋进，以高水平创新龙港建设全面成势支撑引领“四个现代”全面成势，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”而不懈奋斗。

本次全会套开市委“1441”行动推进会，相关市领导通报“以‘四大焕新’塑造‘四个现代’”推进情况并作工作部署。

来 源：龙港发布

原标题： 市委二届十次全体（扩大）会议举行

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com