温州都市报 2026-08-12 09:47:49

记者昨天获悉，一年期民间融资利率持续多月超15%后，7月份回落至13.52%，使当期温州指数环比下降2.57个百分点，同比下降1.19%。

温州网讯 记者昨天获悉，一年期民间融资利率持续多月超15%后，7月份回落至13.52%，使当期温州指数环比下降2.57个百分点，同比下降1.19%。

今年以来，温州民间融资各个期限利率出现较大变化，其中一年期利率连续处于高位，尤其是二季度该期限利率一直超过15%。据了解，一年期融资是温州民间融资“主力军”，按笔数统计，一年期融资在多数月份里的占比超过50%。

7月份温州民间融资的各期限利率环比出现下降的有一月期、一年期和一年期以上，其中一年期利率环比下降3.09个百分点，至13.52%。这也是温州民间融资一年期利率在今年初以来第二个月度在14%以下。

有多年从事民间融资相关工作经历的林先生表示，7月份一年期融资利率大幅回落，拉低了当月整体温州民间融资的利率，这对于有民间融资需求的企业而言是件好事。“当前，多数企业从民间融资，是为开拓下半年的市场准备流动资金，因此一年期利率的下行也为有融资需求的企业降低了成本。”

7月份温州指数运行情况显示，当期温州民间融资用于经营的比重达92.57%，环比上升4.81个百分点；分行业看，用于制造业的民间融资比重上升了7.36个百分点，达34.81%，为近几个月的高点。

7月份民间融资利率回落，也促使更多企业开启融资，当期融资金额上升至39.19亿元，环比上升了20.74%，同比上升75.29%。同时，当期民间融资中的大额融资（500万元以上）占比上升至19.64%，环比上升4.26个百分点。

7月份温州指数运行情况还显示，当期温州指数为11.40%，环比下降2.57%，这主要是包括小贷公司、典当行、农民专业合作社在内的市场主体融资利率在当期下行了4.37个百分点，至12.84%。

来 源：温州都市报

原标题： 上个月一年期民间融资利率大幅回落

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com