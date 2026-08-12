温州都市报 2026-08-12 09:51:17

近日，广州飞往温州的CZ3769航班上，一名乘客突发呼吸困难、肢体僵硬。危急时刻，温州医科大学附属第一医院神经外科主任医师张宇挺身而出，用飞机上一个清洁袋完成急救，帮助乘客转危为安。

温州网讯 近日，广州飞往温州的CZ3769航班上，一名乘客突发呼吸困难、肢体僵硬。危急时刻，温州医科大学附属第一医院神经外科主任医师张宇挺身而出，用飞机上一个清洁袋完成急救，帮助乘客转危为安。

当时深夜的航班上大部分乘客已入睡，机舱广播突然紧急呼叫医护人员。张宇听到求助后随即起身应答，迅速来到发病乘客身旁。这名男性乘客面色惨白、大汗淋漓，呼吸急促，双手僵硬抖动、全身麻木，情绪焦躁不安。张宇询问同行人员得知，该名乘客今年35岁，因在广州碰到暴雨航班延误、长时间奔波等候，身心高度紧绷，在途中引发不适。

于是，张宇马上借助手机微光，检查患者瞳孔、脉搏与肢体肌张力，结合发病诱因，判断其并非心梗、中风，而是典型的过度通气综合征。这时，乘务员递上氧气面罩，张宇摆手道：“此时吸氧会加重病情，需要让患者回吸呼出气体，提升体内二氧化碳浓度。”

但是机舱内急救物资有限，该怎么办？张宇环顾四周，发现了飞机上有清洁袋，就取来清洁袋罩住患者口鼻，做成简易二氧化碳回收装置，阻断过度通气导致的恶性循环。他俯身引导患者缓慢用腹式呼吸，缓解患者恐慌情绪。

10分钟后，急救措施起效了，患者呼吸逐渐平缓，僵硬四肢放松，面色恢复正常，各项生命体征趋于稳定。确认患者无危险后，张宇才返回座位。舱内其他乘客纷纷称赞张宇“有水平、经验好”。

急救结束后，机组乘务组再次向张宇表达感谢。乘务员说，以往遇到呼吸急促的乘客，按照她们的经验，第一反应都是供氧，此次亲眼见证清洁袋急救法，弄懂过度通气的处置误区，学到关键实用的急救常识。

来 源：温州都市报

原标题： 高空乘客突发急症 温州医生用一个清洁袋急救

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com