温州都市报 2026-08-12 10:06:20

为期4天的2026年温州市青少年（儿童）田径锦标赛8月7日在温州市体育中心体育场落幕。比赛最后一日，来自鹿城的14岁小将张晗琳在女子跳远比赛中跳出5.95米，一举打破温州市纪录，并达到国家一级运动员标准。

温州网讯 为期4天的2026年温州市青少年（儿童）田径锦标赛8月7日在温州市体育中心体育场落幕。比赛最后一日，来自鹿城的14岁小将张晗琳在女子跳远比赛中跳出5.95米，一举打破温州市纪录，并达到国家一级运动员标准。

作为温州年度最高水平的青少年儿童田径赛事，同时也是浙江省第十八届运动会田径项目的重要练兵赛之一，本次赛事汇聚了全市12个县（市、区）19支代表队的785名运动健儿。赛事设置男女10岁至17岁多个年龄组别，涵盖短跑、跳跃、投掷、全能等215个竞赛小项。四天比赛中，共有16人19次打破17项市年龄组纪录，一大批新星崭露头角。

在众多创造纪录的小将中，来自温州市第十二中学、身高174厘米、体重54公斤的张晗琳在决赛日迎来高光时刻，成为全场焦点。

在本次赛事女子跳远赛场上，张晗琳两次试跳交出亮眼答卷：5.97米（风速+2.5米/秒）、5.95米（风速+1.3米/秒），有效成绩5.95米，一举突破5.85米的女子跳远国家一级运动员标准，并打破5.82米的温州市纪录。“当成绩公示的那一刻，小姑娘愣神几秒，确认数字后立刻高兴得跳了起来，开始和教练、队友分享庆祝。”张晗琳的带训教练王欣杰告诉记者。

令人惊叹的是，这份亮眼成绩背后，张晗琳开始专项田径训练仅仅一年。据王欣杰介绍，张晗琳的运动天赋是在七年级下学期一节普通体育课上被发现的，她的爆发力远超同龄人。最初她主攻跳高，后续根据自身特点转攻跳远与跨栏。平日里训练全部安排在课余，每天放学后开展两小时技术与力量练习，周日进行完整专项集训，不占用正常课堂时间。

“这孩子身上最难得的是韧劲。遇到技术瓶颈不会消极懈怠，训练结束后经常主动留下来反复打磨动作，肯吃苦、善思考。”教练评价，天赋只是基础，持之以恒的自律才是她快速进步的关键。训练之余，张晗琳兼顾学业，即便训练挤占大量休息时间，依旧抓紧时间学习文化课，成绩稳定在班级中上游。

女子跳远5.95米是个什么概念？横向对比更能体现这份成绩的含金量。今年7月在陕西榆林举办的全国中学生田径锦标赛上，初中女子跳远冠军成绩为5.56米，高中组冠军成绩为5.85米。

来 源：温州都市报

原标题： 5.95米！14岁少女张晗琳这一跳打破温州市纪录

专项田径训练仅一年，就达标国家一级运动员

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com