温州都市报 2026-08-12 10:07:18

8月8日，第九届世界青年桥牌锦标赛在安徽合肥落幕。本次大赛中，温州共有5名选手参赛，这也是温州选手历史上首次参加世界青年桥牌锦标赛。

温州网讯 8月8日，第九届世界青年桥牌锦标赛在安徽合肥落幕。本次大赛中，温州共有5名选手参赛，这也是温州选手历史上首次参加世界青年桥牌锦标赛。

这是该赛事首次来到中国，25个国家和地区、197支队伍、1400余名选手，规模创历史新高。在这片“战场”上，5名温州年轻选手的名字首次被写入桥牌世青赛温州参赛史。其中，温州第八高级中学的胡越桐、叶志鑫和温州市第二十一中学的周威豪，代表浙江队征战U21公开组，书写了属于他们的青春故事。此外，温州大学学生王安之参加U26公开男子组，来自温州海关的陈奕铮角逐U26公开女子组，均取得了佳绩。

8月3日，团体赛首轮，对手是后来夺冠的跨国组合，之前拿过欧锦赛冠军。“第一轮就碰上最强的对手，这是一个可以与世界一流牌手交流并提升自我的机会。”胡越桐说，比赛中他们非但没有怯场，反而越战越勇，叫牌、出牌果断犀利，最终44：54惜败。赛场上，他还用英语与邻座的波兰选手交流，“7年前学桥牌时，从没想过能登上世界舞台”，这是他对自己这段旅程最真切的注脚。

世青赛的节奏，对高中生而言近乎残酷。从早上9：30到晚上7：10，午休仅半小时，晚饭要到8点以后。每天4轮，每轮14到16副牌，一轮打下来接近两个半小时，连续6天高强度“作战”，考验的不仅是精准计算，更是高压下的持久专注力。

“强度太大了，这是体力和脑力的双重考验。”叶志鑫赛后坦言。但正是在这种极限拉扯中，他们稳住了阵脚。团体赛中，在有35支队伍的U21组别，浙江队斩获B组第六名。在90对选手出战的双人赛赛场，胡越桐与叶志鑫这对老搭档一度冲进前八，最终获得U21第33名；而周威豪与杭州队友搭档，获得第29名。

比赛中，胡越桐与叶志鑫的双人赛还多次登上BBO桥牌直播平台，向全球桥牌迷展示了温州青年的实力。

从团体赛的团队协作，到双人赛的临场应变，三名选手在一次次叫牌与防守中，看到了世界顶尖牌手的思维，也看清了自己的成长方向。

今年9月开学，胡越桐和叶志鑫就是高三学生了。为了这次世青赛，他们在紧张的学习中挤出时间，先参加省锦标赛的角逐，再站上世界舞台。“世青赛就像我喜欢的足球世界杯，是难得的机会，”胡越桐说，“在世界大赛中展示自己，我们做到了。”

周威豪从小学五年级开始打桥牌，9月升入高二。在他看来，这次比赛最大的收获不是名次：“我懂得了要有拼搏精神，不要畏惧困难。”

看着孩子们的心态起伏——从赢牌的兴奋，到输牌的失落，再到坦然面对胜负，一位家长说，“这次比赛教会了他们很多东西，这对于他们的成长弥足珍贵”。

去年8月，胡越桐和叶志鑫在2025年全国桥牌综合锦标赛上夺得U21组团体亚军，创下温州在该组别全国赛的历史最好成绩。2023年，他们还在全国桥牌青少年团体赛U15组别中为浙江队夺得历史性的亚军。

温州市桥牌协会副主席兼秘书长谢克俭表示，这是温州选手第一次参加世界桥牌大赛，从全国亚军到世青赛赛场，这群瓯越青年用手中的牌，搭起了一座通往世界的桥。

来 源：温州都市报

原标题： 瓯越青年“桥”见世界 温州学子首登世界青年桥牌锦标赛

记者 叶海鹏 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com