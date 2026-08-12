新华网 2026-08-12 10:34:52

南水北调取得新进展！截至8月10日，南水北调东中线一期工程调水超900亿立方米。其中中线一期工程调水超800.5亿立方米，东线一期工程调水超99.5亿立方米。

作为我国水网格局中的输水“大动脉”，近年来南水北调综合效益持续发挥，在优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环等方面发挥着愈发重要的作用。

山东青岛，官路水库尾工建设正稳步推进。作为南水北调东线重要调蓄工程，水库建成后将与棘洪滩水库形成长江水与黄河水的联调联供，提升青岛市的水资源安全保障能力。

河北黑龙港地区，数百万群众彻底告别了高氟水、苦咸水的困扰；首都北京，南水有效降低百姓生活用水“硬度”，提升饮水质量……南水北调东中线一期工程通水以来，受水区群众实现了从“喝上水”到“喝好水”的转变。

一组数据更能体现成效。南水北调东中线一期工程为沿线48座大中城市1.95亿人口提供稳定优质水源。自南水北调启动以来，东线一期工程受水区城市供水保证率从不足80%跃升至97%；中线一期工程水质稳定达到Ⅱ类及以上标准，供水覆盖27座大中城市，受益人口近1.18亿。

南水北调，造福百姓，也美了环境。

河北邢台有着“太行泉城”的美誉。自20世纪80年代起，因为城市扩张和地下水超采，邢台多处泉眼相继干涸。

而今，得益于中线工程生态补水，自2021年起，邢台“百泉复涌”，河流重生，湿地中白鹭嬉戏翻飞，整座城市生机盎然。当前，中线一期工程累计向河北邢台市供水33亿立方米，其中生态补水12.92亿立方米。

在华北平原，受益于南水北调，永定河、滹沱河等10余条断流多年的河流恢复全线通水，白洋淀水生态得到恢复，青头潜鸭等珍贵野生鸟类相继出现。

据统计，南水北调东中线一期工程向沿线50余条河流生态补水超131亿立方米，有力改善北方地区水资源条件和水资源承载能力，推动了华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理。

利用好南来之水，是增强区域经济发展动能的关键一招。

在郑州航空港经济综合实验区，中线一期工程有力保障了比亚迪、郑州机场等重点企业用水，提升了高科技类企业相关产品品质。在东线，京杭大运河连续多年全线水流贯通，全年通航里程达877公里，航运效益持续发挥。

记者走访了解到，南水北调正在打破北方多地经济发展的用水瓶颈，以优质水资源要素激活区域经济发展潜力，为黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展等区域重大战略提供水资源保障。

展望未来，随着国家水网主骨架和大动脉的持续完善，南水北调的综合效益将进一步发挥。

隧洞内机械轰鸣，盾构机平稳掘进。湖北省保康县，南水北调后续引江补汉工程施工有序进行。工程将使三峡水库与丹江口水库成功“牵手”，显著提升华北地区供水稳定性。

水利部相关负责人表示，将锚定《国家水网建设规划纲要》相关目标，高质量建设南水北调中线引江补汉工程，积极推动后续工程前期工作。

当前仍处于“七下八上”防汛关键期，发挥工程防洪减灾效益，保障工程安全度汛至关重要。水利部相关负责人在分析研判台风“白海豚”发展态势及影响时表示，要进一步细化实化南水北调中线工程防御工作，确保南水北调中线工程安全、供水安全。

2026年4月底，中共中央政治局会议指出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。在这“六张网”中，水网建设列在首位。

抓住机遇、稳扎稳打，持续推动南水北调工程高质量建设、高水平运行和高效能管理，必将为推进中国式现代化提供更加坚实可靠的水安全保障和水资源支撑。

来 源：新华网

原标题： 调水超900亿立方米 南水北调效益持续发挥

记者：魏弘毅、李思远

本文转自：温州新闻网 66wz.com