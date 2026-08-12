新华社 2026-08-12 10:32:52

受持续高温和少雨天气影响，德国莱茵河水位近日降至历史低位。新华社记者近日探访莱茵河中游小城考布，当地水情告急的景象更加直观。记者在岸边看到，河面上几乎不见货船和游轮，空旷的水面衬得两侧裸露的河床越发显眼。

考布位于莱茵河中段，是莱茵河咽喉要道。10日中午，考布水位塔上的读数定格在15厘米，刷新了2018年创下的历史最低纪录。据有关消息显示，莱茵河考布河段本周或将因水位过低中断货运。这意味着莱茵河航道或将无法全线贯通，被分割为两段。

莱茵河承担德国约80%的内河货物运输，低水位带来的影响并不只停留在航运。经济学家警告，若低水位态势延续，运输成本攀升、原材料供应受阻的压力或将进一步传导至工业生产，拖累德国经济增长。

来 源：新华社

原标题： 水位告急！莱茵河航道或中断 德国经济再遇考验

记者：马悦然

本文转自：温州新闻网 66wz.com