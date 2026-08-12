新华网 2026-08-12 10:34:53

中国裁军事务大使李驰江11日在日内瓦裁军谈判会议（简称裁谈会）上严正驳斥美国代表所谓“弹道导弹发射通报”涉华共同发言，强调中国正当合理的国防现代化建设不容置疑，中方提前通报导弹发射的善意举措不应被地缘政治算计所绑架；中方坚决反对个别国家滥用裁谈会平台搞政治操弄。

在当天举行的裁谈会全体会议上，美国等国发表所谓“弹道导弹发射通报”共同发言，无端指责中国7月进行的潜射洲际弹道导弹试射。李驰江发言予以严正驳斥，阐明中方立场。

李驰江强调，中方坚决反对个别国家滥用裁谈会平台搞政治操弄。美方为一己政治私利，诱拉包括非裁谈会成员国在内的一些国家参加共同发言，对中方提前通报导弹试射的善意举动吹毛求疵、无端指责，大搞“麦克风外交”。这是典型的政治操弄和赤裸裸的双重标准，中方对此绝不接受，坚决反对。

李驰江指出，美方无端指责完全站不住脚。美方援引自愿性政治承诺“防止弹道导弹扩散海牙行为准则”，要求中方提前通报导弹发射，但中方不是“准则”成员，不受“准则”约束。中方始终安全、规范、负责任地开展洲际弹道导弹试射活动，提前向美国等国家作通报，采取审慎且合理的措施，确保我试射未损害任何国家利益，充分体现中方的善意和负责任态度。中方有关善意举措绝不应被地缘政治算计所绑架。

李驰江表示，美方没有资格在导弹试射问题上对中方说三道四。中方至今仅进行过三次洲际导弹试射，在五核国中试射次数最少。美国是全世界洲际导弹试射次数最多、最频繁的国家，大肆“毁约退群”，斥巨资投入核力量建设，大搞“核共享”和“延伸威慑”安排，对国际和平与安全构成严重威胁。美国未认真履行导弹试射通报责任，没有资格对中方提前通报的善意行为求全责备。

李驰江强调，中国始终坚持走和平发展道路，奉行自卫防御核战略，始终将核力量维持在国家安全需要最低水平，不参加任何形式的核军备竞赛。中国核力量是慑止核战争、维护世界和平安全与全球战略稳定不可或缺的力量。中国正当合理的国防现代化建设不容置疑。中方敦促美方反躬自省，多做真正有利于世界和平与稳定的事情。

日内瓦裁军谈判会议是1978年首届裁军问题特别联合国大会确认的唯一多边裁军谈判机构，秘书处设在瑞士日内瓦。裁谈会现有65个成员国，每年举行三期会议，负责就核裁军、停止核军备竞赛和防止核战争等重大国际安全议题进行协商。

来 源：新华网

原标题： 中方严斥美国炮制“弹道导弹发射通报”涉华共同发言

记者：王其冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com