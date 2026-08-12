正在阅读：2成都489米超高层项目建设高度超越当地已建成最高建筑

成都489米超高层项目建设高度超越当地已建成最高建筑

中国新闻网 2026-08-12 10:40:27

　　8月11日，航拍建设中的中海成都天府新区超高层项目，这座成都在建最高楼高度已超越当地已建成的最高建筑“339电视塔”。该项目设计总高489米，坐落于天府总部商务区，集写字楼、商业、酒店等业态于一体。目前工程稳步向上推进，建成后将成为成都城市新地标。（无人机照片）中新社记者 张浪 摄

　　8月11日，航拍建设中的中海成都天府新区超高层项目，这座成都在建最高楼高度已超越当地已建成的最高建筑“339电视塔”。该项目设计总高489米，坐落于天府总部商务区，集写字楼、商业、酒店等业态于一体。目前工程稳步向上推进，建成后将成为成都城市新地标。(无人机照片)中新社记者 张浪 摄

　　8月11日，航拍建设中的中海成都天府新区超高层项目，这座成都在建最高楼高度已超越当地已建成的最高建筑“339电视塔”。该项目设计总高489米，坐落于天府总部商务区，集写字楼、商业、酒店等业态于一体。目前工程稳步向上推进，建成后将成为成都城市新地标。(无人机照片)中新社记者 张浪 摄

　　8月11日，航拍建设中的中海成都天府新区超高层项目，这座成都在建最高楼高度已超越当地已建成的最高建筑“339电视塔”。该项目设计总高489米，坐落于天府总部商务区，集写字楼、商业、酒店等业态于一体。目前工程稳步向上推进，建成后将成为成都城市新地标。(无人机照片)中新社记者 张浪 摄

　　8月11日，航拍建设中的中海成都天府新区超高层项目，这座成都在建最高楼高度已超越当地已建成的最高建筑“339电视塔”。该项目设计总高489米，坐落于天府总部商务区，集写字楼、商业、酒店等业态于一体。目前工程稳步向上推进，建成后将成为成都城市新地标。(无人机照片)中新社记者 张浪 摄

来　源：中国新闻网

原标题： 成都489米超高层项目建设高度超越当地已建成最高建筑

记者 张浪

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11