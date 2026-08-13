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温州结束防汛应急响应 突发地质灾害应急响应调整为Ⅳ级

温州新闻网 2026-08-13 12:05:07
市防指决定于8月13日14时结束防汛应急响应，同时将突发地质灾害应急响应调整为Ⅳ级。

　　温州网讯（记者 温婉）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于8月13日14时结束防汛应急响应，同时将突发地质灾害应急响应调整为Ⅳ级。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：叶双莲审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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