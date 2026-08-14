新华网 2026-08-14 11:50:32

随着新一轮热浪来袭，英国、法国、意大利和西班牙等地民众13日遭遇高温。据估算，当天欧洲地区有超过1.35亿人被35摄氏度以上高温笼罩。

随着新一轮热浪来袭，英国、法国、意大利和西班牙等地民众13日遭遇高温。据估算，当天欧洲地区有超过1.35亿人被35摄氏度以上高温笼罩。

据法新社报道，法国部分地区气温飙升至42摄氏度以上。法国气象局在该国中部的沙托梅扬测得42.5摄氏度气温，为当日法国最高；首都巴黎的气温也达到38摄氏度。当天法国大部分地区发布了高温警报，从西南部的阿基坦地区到东部的罗讷河谷，多地气温冲到41摄氏度。

7月8日，在法国阿尔勒，人们在一处喷泉里休闲消暑。新华社记者邬惠我摄

英国眼下则正经历今年第五轮热浪，13日英国气象局在伦敦西部测得38.1摄氏度高温，为该国今年以来最高，也是有记录以来第五高的单日气温。该国英格兰地区的中部和南部区域有40处地点的气温不低于36摄氏度。

美联社说，英国今年已有4天的气温不低于36摄氏度，创下新纪录。此外，英国今年还与2022年持平，均有多达两天的气温高达38摄氏度。

依照英国气象局说法，今夏或成为英国有记录以来最热夏天。

在英国国民保健制度（NHS）工作的药剂师贝利·威廉姆森说，医院接收的热射病患者数量不断增加，高温令医疗系统承压。

在意大利，高温影响约2900万人，特别是西海岸、波河谷地、南部地区以及意大利各岛屿。

这是8月1日在意大利伦巴第大区曼托瓦省莫泰贾纳拍摄的水位下降的波河。新华社发（阿尔贝托·林格利亚摄）

伊比利亚半岛大部地区酷热难耐，西班牙约有2500万人受到影响。西班牙国家气象局记录到中部地区13日气温达到37摄氏度。

法新社依据德国气象局和欧盟委员会联合研究中心数据进行分析后估算，13日欧洲有3.4亿人面对30℃以上气温。

世界气象组织11日发布公报说，西欧经历了有记录以来最热的6月和7月，且这一趋势8月仍在延续。

欧洲是全球升温最快的大陆，而部分地区应对高温天气的准备不足。接连不断的热浪和干旱令欧洲野火频发，造成人员伤亡和财产损失。

来 源：新华网

原标题： 热浪再袭欧洲 逾1.35亿人遭遇高温

记者 乔颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com