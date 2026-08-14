新华网 2026-08-14 11:52:34

专家表示，目前没有证据表明相关区域地震活动出现异常变化，公众感受到南美地震“频繁”，可能与信息传播更加及时且近来强震都导致重大人员伤亡有关。

近来，委内瑞拉和哥伦比亚先后发生较强地震，加之秘鲁、智利等国也出现不同程度的地震活动，许多人关心南美地质板块是否进入活跃期。专家表示，目前没有证据表明相关区域地震活动出现异常变化，公众感受到南美地震“频繁”，可能与信息传播更加及时且近来强震都导致重大人员伤亡有关。

两国强震地质构造不同

据哥伦比亚地质局发布的消息，哥伦比亚10日发生7.4级地震，震中距离乔科省圣何塞－德尔帕尔马市约20公里，震源深度96公里。哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚12日说，强震已造成265人死亡，超过5.3万人受灾。

8月12日，在哥伦比亚西南部城市卡利，救援人员在地震坍塌建筑的废墟中搜寻幸存者。新华社发（安德烈斯·莫雷诺摄）

此前在6月24日晚，哥伦比亚邻国委内瑞拉接连发生两次强震，震级分别为7.2级和7.5级，震源深度10公里，间隔不到1分钟。据委官方最新统计，地震造成的遇难人数已超过6300人。

委内瑞拉地质学会主席费利西亚诺·德·桑蒂斯介绍，委内瑞拉和哥伦比亚虽然都位于南美板块，但导致两国地震的板块构造环境并不相同。委内瑞拉处于加勒比板块与南美板块交界处，板块之间以水平错动为主，属于走滑性质的断层活动。哥伦比亚则主要受到南美板块与纳斯卡板块相互作用的影响，纳斯卡板块向南美板块之下俯冲，并伴随一定的侧向运动。

德·桑蒂斯认为，这种构造差异导致地震的部分特征不同。委内瑞拉发生的地震通常震源较浅，能量会在震中附近集中释放，因此靠近震源或断层的地区可能感受到非常强烈的冲击。哥伦比亚的地震则可能发生在更深处，能量虽然会有所衰减，但影响范围可能更广，在更大区域内造成程度不一的震感和损害。

不能表明地质板块进入活跃期

中国科学院山地自然灾害与工程安全重点实验室副主任、成都高新减灾研究所所长王暾认为，两国地震震中距离约1200公里，不存在直接应力触发关系，属于独立地震事件。这些地震的发生也不能表明相关地质板块进入了活跃期，目前还处于正常的地震活动状态。

德·桑蒂斯同样认为，目前尚无充分依据证明南美板块进入异常活跃阶段，仍需等待2026年全球地震目录公布后，与2024及2025年数据进行系统比对才能确认是否有异常趋势。

7月23日，在委内瑞拉地震灾区拉瓜伊拉州，救援人员在建筑物倒塌区域开展清理工作。新华社发（马科斯·萨尔加多摄）

王暾表示，现在公众之所以明显感到地震“变多”，一定程度上是因为地震监测和信息服务普及，人们能更快得知震级、余震及相关数据，且这两个国家的地震都导致了重大人员伤亡，公众对地震的关注度和敏感度也随之提高。

他还介绍说，两国接连强震不能表明南美板块其他国家今年地震发生的概率升高，此外，由于7.5级地震应力触发距离小于400公里，南美板块地震活动更不会沿环太平洋火山地震带影响亚洲。

阿根廷国家科学与技术研究理事会地质学家安德烈斯·福格拉表示，在委内瑞拉地震中，地质活动引发的断层较浅，而哥伦比亚地震源于板块深处发生断裂。两处地震涉及的板块和地质过程都不一样。

如何减轻地震灾害

地震是否会导致巨大灾难，影响因素并不只有地震释放的能量本身，还包括建筑质量、人口分布、城市治理水平等。

德·桑蒂斯表示，不同地区在地震中的损害差异，往往由多种因素共同造成，包括震源深度、地质条件、地震波传播方式以及建筑物的结构和施工质量等。因此，即使震级相近，不同城市甚至同一城市不同区域的受损程度也可能截然不同。

在王暾看来，当前技术水平还难以预测下一场地震发生的时间和地点，“防范比预测更有效”。地震灾害防范重点工作包括提升建筑抗震能力、推广隔震和减震技术、改进建筑规范，并确保规范得到严格执行，这些工作可以减少人员伤亡和经济损失。此外，建立预警技术体系、提高民众应急意识和能力同样不可或缺。

德·桑蒂斯认为，南美国家智利的抗震经验表明，提高建筑抗震能力的作用明显。地震多发国政府需要持续更新抗震标准，加强从设计、施工到验收和维护全过程的监管，同时对既有建筑进行风险排查和加固。公众则应掌握避险基本知识，了解住所、学校和工作场所的疏散路线，在地震发生时保持冷静，采取正确行动。只有把建筑安全和地震科学教育结合起来，才能有效减轻地震造成的损害。

来 源：新华网

原标题： 接连强震表明南美板块进入活跃期了吗

记者 田睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com