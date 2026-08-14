新华网 2026-08-14 11:53:38

委内瑞拉政府与部分反对派代表12日结束首轮政治对话，宣布就改革司法机构、寻求解冻海外资产等议题达成共识。与此同时，美国干涉委内瑞拉内政的意图受到质疑。

委内瑞拉政府与部分反对派代表12日结束首轮政治对话，宣布就改革司法机构、寻求解冻海外资产等议题达成共识。与此同时，美国干涉委内瑞拉内政的意图受到质疑。

首轮对话6日下午开始，双方代表团分别由委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯和反对派人士迪诺拉·菲格拉率领。

双方12日发表联合声明，承诺“启动有助于司法系统转型的进程”，包括修改委内瑞拉最高法院组织法。据西班牙埃菲社报道，双方同意修改最高法院法官的提名程序。

7月23日，在委内瑞拉地震灾区拉瓜伊拉州，救援人员操作机械在建筑物倒塌区域开展清理工作。新华社发（马科斯·萨尔加多摄）

鉴于委内瑞拉“6·24”连环强震已造成6300多人死亡，双方还同意努力争取解冻被扣押在英国央行的委方国际储备资产。声明呼吁建立“透明、可追溯和审计机制”，以确保资金得到妥善使用。

委内瑞拉在英国央行存有31吨黄金。2018年委内瑞拉大选后，美英等国拒绝承认尼古拉斯·马杜罗当选总统，英国央行以此为由冻结委方黄金。马杜罗政府多次寻求解冻未果。今年6月大地震发生后，委代总统德尔西·罗德里格斯致信英国国王查尔斯三世，呼吁英国王室出面协调解冻这笔资产。

德尔西·罗德里格斯12日在社交媒体上发文说：“相信对话进程将有助于为不同政治力量之间更好的民主共存铺平道路，并将其转化为委内瑞拉人的具体利益。”她呼吁所有政治力量加入这一进程。

4月30日，在委内瑞拉首都加拉加斯，委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯（前）发表讲话。新华社发

委内瑞拉政府与反对派这次对话得到美国支持。按照英国智库查塔姆研究所一篇分析文章的说法，美国政府意图在伊朗、古巴等国复制“委内瑞拉模式”，不希望委内瑞拉过早举行选举，以免引发风险甚至动荡，因而试图在幕后对委内瑞拉国内政治进程施加控制。

围绕委国内政治进程，反对派内部分歧不小。据埃菲社报道，12日，数十名反对派支持者在举行对话的委首都加拉加斯一家酒店外抗议，要求反对派代表团保证今年举行大选。这些示威者称，菲格拉是美国“强加”的人选，反对派代表团没有听取委内瑞拉民众的意见。

流亡海外的反对派重要人物玛丽亚·科丽娜·马查多没有参加此次对话，但表示不会阻碍对话进程。法新社报道，一些分析人士认为，是美国总统特朗普否决了马查多返回委内瑞拉的请求。美国政府未证实这一说法。

来 源：新华网

原标题： 委内瑞拉政府与反对派对话 美国干涉意图受质疑

记者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com