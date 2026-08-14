新华网 2026-08-14 11:54:15

乌克兰空军12日说，将停止公布有关俄罗斯弹道导弹袭击的详细数据。据法新社报道，因防空导弹短缺等原因，乌军正苦于应对俄方日益猛烈的空袭。

乌克兰空军12日说，将停止公布有关俄罗斯弹道导弹袭击的详细数据。据法新社报道，因防空导弹短缺等原因，乌军正苦于应对俄方日益猛烈的空袭。

这是7月19日在乌克兰基辅市舍甫琴科夫斯基区拍摄的一处在袭击中受损的地下通道。新华社记者李东旭摄

乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特在社交媒体发文说，乌军方领导层决定，将对有关俄罗斯大规模袭击的每日早报内容作部分调整，不再公布俄方对乌发射的导弹、被乌方击落或压制的导弹以及未击中目标导弹的具体数量，实时预警将保持不变，乌军方将继续公布俄方发射导弹的总体数据。

伊格纳特表示，俄罗斯7月向乌克兰发射各类导弹450多枚，其中将近200枚为弹道导弹。一般而言，弹道导弹比巡航导弹或无人机速度更快、更难拦截，需要“爱国者”等先进反导系统才能击落。

美国今年2月底联手以色列对伊朗发起大规模军事行动以来，消耗大量“爱国者”拦截弹，导致美国及其盟友向乌方输送的同类导弹大幅减少。乌总统泽连斯基近日在社交媒体发文说，西方盟友今年以来向乌克兰提供的防空导弹数量仅为2025年同期的三分之一。

法新社说，近段时间，俄方进一步加大对乌空袭力度，几乎每周一次大规模导弹袭击。乌克兰空军5日在社交媒体发文说，在最新一次俄方空袭中，俄军一共对乌发射28枚导弹，但乌方防空系统一枚都没拦住。

来 源：新华网

原标题： 乌克兰将停止公布俄罗斯导弹袭击详细数据

记者 徐凯鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com