人民网 2026-08-14 12:49:00

2026年全国“我们的节日·七夕”主题文化活动将在湖北十堰郧西举办。

十堰郧西景观

温州网讯 天上七夕，人间郧西。近日，中宣部批复，2026年全国“我们的节日·七夕”主题文化活动将在湖北十堰郧西举办。系列活动将于8月18日至20日上演，五项活动轮番登场，邀各地游客相聚天河之畔，共赴一场中国式浪漫之约。

十堰郧西七夕活动

活动由中宣部文明实践局、民政部社会事务司、文化和旅游部非物质文化遗产司、团中央宣传部、全国妇联宣传部、中国文联文艺志愿服务中心联合主办。中共湖北省委宣传部、中共十堰市委、十堰市人民政府等承办。中共十堰市委宣传部、中共郧西县委、郧西县人民政府共同执行。活动主题为“星河永熠·爱达未来”，挖掘七夕文化内涵，传承中华优秀传统文化，倡导文明婚恋新风，擦亮“中国七夕文化之乡”文旅名片，通过群众性、本土化、特色化、市场化方式，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

郧西七夕活动

活动期间，“星河永熠·爱达未来”——2026年“我们的节日·七夕”主题文化活动启动仪式，“漫步非遗市集·共赴天河佳期”——2026年非物质文化遗产文化市集体验，“天河作证·情定郧西”——2026年七夕集体婚礼暨传统婚俗体验，“牢记嘱托 守护碧水”——京津冀豫鄂陕六省联合共建“南水北调中线文明实践带”调研交流，“红色铸根脉·星河映初心”——《红色郧西》沉浸式数字戏剧观赏五项活动将依次开启。这是郧西县2025年、2026年连续两年获中宣部批复举办全国“我们的节日·七夕”主题文化活动，也是郧西县连续举办的第16届天河七夕文化系列活动。 十堰郧西。 十堰郧西景观。 天河为媒，星河相约。作为一生必到的浪漫之地——郧西，诚邀全国各地游客相约天河岸边，赏星河盛景、品非遗古韵、寻中式浪漫，共赴七夕浪漫之约。

来 源：人民网

原标题： 过七夕到郧西！五项活动邀您共赴浪漫之约

通讯员 周潞 张雪

本文转自：温州新闻网 66wz.com