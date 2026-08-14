潮新闻 2026-08-14 13:00:00

温州网讯 7、8月暑期，正是鲜切花流入市场的旺季，随着七夕临近，玫瑰无疑是当季最热销的品类之一。一款名为“窒息”的黄色奥斯汀玫瑰打破以往红色系玫瑰霸榜定律，多位花艺师晒出“插花神图”，在社交媒体上掀起插花热潮。

来自盒马的数据，今年全新上架的荷兰品种窒息玫瑰（又名柠檬奶霜），由于同时具备玫瑰茶香和超大花径，自6月以来在上海、南京等地“上架即售罄”。据了解，这是荷兰Interplant公司2020年推出的新品种，由于种植难度高、市场验证风险大，全国只有不到30亩，盒马决定以“盒马村”模式直签云南省光禄古镇一处玫瑰种植基地定向种植。

从荷兰，到云南，再到花艺师手中的“艺术花卉”，盛放的世界稀缺玫瑰背后，是一个关于鲜花消费逻辑不断更迭的故事。

三年等待一个品种

在云南楚雄姚安县的一处无土栽培大棚里，奶油黄色的窒息玫瑰正进入盛花期。这些花朵完全开放后直径最大可达12厘米，远超市场普遍的5-6厘米，花瓣层层叠叠，带有典型的英式奥斯汀古典花型风格。

这款窒息玫瑰的开发者荷兰Interplant公司拥有独家专利，少量种植农户在得到授权后会售卖到高端花店或小众花卉直播间，每支单价5-10元不等。

盒马与姚安毅云花卉有限公司已合作四年。由于窒息玫瑰种植难度高、易发病害，盒马决定以“盒马村”模式改良种植技术，定向种植。

玫瑰种植的门槛远高于普通农产品。“苗种下去，基础设施做好，至少要三年才能回本。”盒马鲜花采购久翎介绍，玫瑰一旦选错品种，损失巨大。因此，大多数基地倾向于种植已被市场验证的品种，导致同质化竞争加剧。

盒马的选择是反其道而行之：通过定植，引导基地种植小众但具备潜力的品种，先小规模试种验证市场接受度，再逐步扩产。盒马与姚安毅云基地从合作基础玫瑰，再到市场上较为少见的洛神玫瑰、窒息玫瑰，随着产能提升，姚安毅云与盒马合作的玫瑰，成本同比下降30%，售价同步下调。

将“稀有”变为“流行”

“玫瑰几乎是同质化竞争最严重的鲜花品种，不少公司最终选择淡化品质卷价格，这会让农户没有钱赚，企业失去竞争力，消费者没有好花买。”在浙江宁波工作的90后创业者王鹏程决定返乡创业，走一条不一样的路——让世界最前沿的花卉走向全国。

久翎透露，“窒息玫瑰”的选品逻辑源于用户需求洞察。盒马调研发现，随着悦己需求日益旺盛，消费者不再拘泥于玫瑰寓意，对颜值、香味、个性表达有更高的追求。在盒马玫瑰消费调研中，“有香味、能完全开放、花头大”是用户选择的前三个购买因素。

经过多轮筛选，盒马鲜花团队最终锁定窒息玫瑰。敲定它的时候，市面上几乎无售卖。

盒马鲜花采购负责人李丹介绍，盒马的策略是以品种迭代始终保持市场竞争力。做玫瑰5年时间，每年推出至少3款新的玫瑰品种，从普通杯状玫瑰迭代到奥斯汀花型，从传统红粉色系扩展到黄色、奶油色等小众配色，“我们会有一个三年周期论，哪怕是爆款花卉也最好不要卖超过三年，永远要寻找下一个差异化品种。”

过去，玫瑰的品质标准由花店或批发市场主导，现在盒马通过设定开花直径、瓶插期等指标，更新迭代新的标准。盒马在此定制的窒息玫瑰，标准定在开花直径8厘米以上，叶面干净无虫害，“每支花都要超过行业标准”。

新建基地让稀有花成为流行，也带动了当地就业。姚安县盒马村基地高峰期雇佣300多名工人，多为当地少数民族村民。与外出打工不同，工人在家门口上班，解决了外出务工的难题，工作结束后刚好可以回家做饭，平均月收入比以前多了30%。

来 源：潮新闻

原标题： 全国只有30亩的“窒息玫瑰”首次在盒马上市，七夕前上架即售罄

记者 祝瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com