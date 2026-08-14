全国网络辟谣 2026-08-14 17:57:00

辟谣 “河南许昌暴雨163毫米，致60万人断水停电”系谣言

详情：8月12日，有网民发布题为“许昌暴雨163毫米，60万人断水停电”的帖文，内容涉及“9月10日，许昌12小时下了160毫米”“许昌紧急宣布停工停业停运停课，全城按下暂停键”等汛情信息，引发关注。经核查，近期许昌市并未出现“60万人断水停电”的情况；8月12日发布的内容中提及“9月10日降雨”，存在明显时间逻辑矛盾；“停工停业停运停课”相关举措实为2025年9月11日许昌市应对当年极端降雨出台的临时安排。造谣者恶意篡改时间节点，将往年旧闻重新包装后发布，蓄意制造恐慌。网传内容为典型的旧闻翻炒、移花接木类虚假信息。（来源：河南省网络辟谣平台、许昌市互联网举报和辟谣平台）

辟谣 网传“乞讨老人当过八路军”系虚假摆拍

详情：近日，一网民在某短视频平台发布信息称“一老人在要饭，抗日战争也当过八路军”，留言显示事发地为山东聊城，引发关注。经属地网信、公安部门核查，视频内容与事实严重不符，老人并无参军经历，乞讨行为亦为摆拍。发布者为博取流量编造谣言，聊城警方已依法对其作出训诫处罚。（来源：山东互联网联合辟谣平台、聊城市网上辟谣平台）

科普 新能源汽车充电四个认知误区

详情：近年来，随着新能源汽车普及，充电已成为车主日常高频需求，各类充电误区与网络谣言随之扩散，现将四个充电误区逐一梳理澄清。

电车充电时产生的辐射会危害人体健康？

这种论断子虚乌有，不存在科学依据。辐射分电离辐射和电磁辐射，有害的是电离辐射，而电动汽车产生的是电磁辐射。电动汽车行业GB/T 18387、GB 14023等主流电磁兼容标准，规范了车辆电场、磁场辐射发射强度的限值，所有正规上市的电动汽车必须通过电磁兼容（EMC）测试才能获得销售许可。依据国家标准《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014），公众暴露控制限值为100μT。经权威检测，正规生产的电动汽车在作业或快充状态下，其电磁辐射水平不足国标限值的10%，远低于国家安全标准，与电吹风、微波炉等家电辐射水平相当或更低，不会危害人体健康。

大功率快充会严重损伤电车动力电池，只能用慢充？

该说法属于谣言。在充电过程中，车辆的电池管理系统（BMS）始终掌握着主动权，充电桩配合输出，充电速度由车决定而非充电桩。电池损伤主要是来自热量对电池的损伤，而BMS能将电芯温差精确控制在5℃以内，规避过热风险，安全性有保障。研究机构测试数据显示，现代动力电池在智能温控下，快充与慢充的全生命周期容量衰减差异不足3%，对寿命影响微乎其微。

不同品牌充电桩会损害电车电池？

此说法同样不实。真正的充电过程由车辆BMS系统主导，充电桩更像一个听从BMS指挥的“智能控制开关”。插枪后，桩和车辆BMS首先进行安全和需求“沟通”，BMS“批准”后，充电桩才会开启电能输出，充电中由BMS实时监测电池的状态并随时降功率或叫停来保护电池。同时，国家出台GB/T 18487、GB/T 20234、GB/T 27930等标准，全面规范设备本体、接口、交互等方面，不同品牌的充电桩只要在国内销售和运营，就必须符合国家标准。

充“劣质电”存在自燃安全隐患？

所谓“劣质电引发车辆自燃”纯属杜撰谣言，电力传输不存在高低优劣之分，行业内并无“劣质电”概念。所有合规公共充电桩均经过权威认证机构检验合格才能投入运营，输出电能质量符合国家标准，电压、电流输出稳定，适配各类新能源车型。（来源：“中国石油辟谣平台”微信公众号）

通报 10人因编造散布“重庆沙坪坝发生持枪抢劫银行案”不实信息被处罚

详情：近日，“重庆沙坪坝发生持枪抢劫银行案”相关信息在网上传播，引发关注。经调查，叶某（女，58岁）、黄某（男，54岁）、韩某（男，60岁）等人为博取流量，吸引眼球，将网上移花接木的视频、虚构捏造的信息在网络平台传播扩散，造成恶劣社会影响。目前，叶某、黄某、韩某等10人因散布谣言，扰乱公共秩序，已被公安机关依法予以行政拘留等处罚。（来源：@重庆辟谣、@平安沙坪坝）

来 源：全国网络辟谣

原标题： “河南许昌暴雨致60万人断水停电”系谣言（2026·08·14）

本文转自：温州新闻网 66wz.com