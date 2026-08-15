温州日报 2026-08-15 08:39:00

昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见；听取全市防御应对今年第13号台风“白海豚”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见；听取全市防御应对今年第13号台风“白海豚”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习时的重要讲话精神，深入贯彻习近平强军思想，全面落实新时代政治建军方略，坚决扛牢党管武装政治责任，大力支持国防和军队建设，深入开展全民国防教育“五进”活动，深化双拥模范创建，营造关心国防、热爱军队、尊崇军人的良好氛围，为高质量推进国防和军队现代化、如期实现建军一百年奋斗目标作出温州更大贡献。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》发表的重要文章《加快建设健康中国》精神，深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，按照高水平建设健康浙江动员部署会要求，加快建设现代化公共卫生体系、医疗服务体系和医疗保障体系，接续推进“医学高峰”建设、县域医共体建设，深化“小切口、大民生”改革，迭代完善分级诊疗体系，促进医学科技创新和健康产业创新深度融合，为健康浙江、健康中国建设贡献更大力量。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对侨务工作作出的重要指示精神，全面贯彻落实党的侨务政策，深入实施“连根工程”，强化思想引领，促进文化交流，强化阵地建设，扎实抓好凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、为侨服务等工作，激励广大温籍侨青争当世界温州人内外联动发展的中坚力量，加快把侨务资源优势转化为发展胜势。

会议指出，在13号台风“白海豚”防御应对工作中，全市上下在省委、省政府坚强领导下，闻令而动、顶格防御，科学指挥、精准施策，坚决有力打好这场大仗硬仗。当前短时强降雨天气频发，台风次生灾害、滞后风险仍处于高位。各地各部门要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，时刻绷紧思想之弦，抢抓窗口期补短板、固防线，密切监测气象变化，动态排查防范地质灾害、山塘水库、小流域山洪、危旧房等风险隐患，加强基层值班值守，完善叫醒叫应机制，对风险未出清、不放心不托底的区域及时果断开展人员转移。要总结复盘固化有效经验做法，健全联合指挥体系，加强城市防洪防涝、气象精准预报、风险监测预警、基层应急实战等基础建设，提升科学精准防灾减灾能力。

会议研究学习贯彻中央纪委国家监委关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作部署要求，强调要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作的重要批示精神，全面落实中央纪委国家监委和省委省政府、省纪委部署要求，完善工作体系，层层压实责任，强化集中整治攻坚推进，抓好农村集体“三资”管理等重点工作和民生领域信访问题集中治理，健全常态长效机制，实现从“解决一件事”到“治理一类事”提升，确保取得扎实成效。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com