温州日报 2026-08-15 08:41:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰主持召开市委常委会会议，通报梁超涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰主持召开市委常委会会议，通报梁超涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。

会议指出，对梁超进行纪律审查和监察调查，充分彰显了省委纵深推进全面从严治党的坚定意志，充分释放了全面从严管党治党一刻不停歇、永远在路上的强烈信号。市委坚决拥护省委和省纪委省监委的决定。全市各级党组织和广大党员干部要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，做到态度坚决、立场坚定，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议强调，要深刻吸取教训，以案为鉴、警钟长鸣，筑牢拒腐防变的坚固防线。要强化政治建设统领，始终把政治标准作为第一标准，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，铸牢对党绝对忠诚的政治品格。要强化纪律刚性约束，时刻把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严格遵守党章党规党纪，做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，加强家庭家教家风建设，永葆清正廉洁的政治本色。要强化正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定精神，常抓不懈推进作风建设，提升一体推进“三不腐”综合效能，强力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，狠抓民生领域信访问题集中治理，巩固风清气正的政治生态。要强化营商环境建设，健全“破梗阻·优服务”长效机制、“六位一体”为企服务体系，营造公平公正公开的营商环境。

会议强调，全市上下要牢固树立和践行正确政绩观，把心思和精力放在推动高质量发展上，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，全力抓好高水平建设创新温州、新一轮“强城行动”、共同富裕等重点工作，以实干实绩确保“十五五”精彩开局。各级领导干部要发挥示范带头作用，坚持“抓发展必抓清廉”“管业务必管清廉”，严格落实全面从严治党各项要求，抓好班子、带好队伍，自觉接受监督，以清廉本色护航改革发展行稳致远。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 坚决拥护省委对梁超进行立案审查并采取留置措施的决定

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com