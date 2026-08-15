温州日报 2026-08-15 09:37:35

昨天，温州市2026年全国生态日暨生态环境法典实施科普主题活动正式启幕，一堂聚焦“水、碳、塑料和法律”的生态公开课，被搬进了科技馆。

温州网讯 法治兴则生态兴，生态兴则文明兴。8月15日是全国生态日，《中华人民共和国生态环境法典》也将在这一天正式施行。在这部重磅法典施行前夕，昨天，温州市2026年全国生态日暨生态环境法典实施科普主题活动正式启幕，一堂聚焦“水、碳、塑料和法律”的生态公开课，被搬进了科技馆。

大厅之内，12个互动展位分区铺开，构成一座鲜活的“生态科普市集”。企业科普展区里，环保企业跳出枯燥的图文宣讲，把生产线、实验仪器搬到了现场：瑞安市富春紫光水务有限公司摊位上，摆着一套由进水、生化池、出水三组桶式组成的微型污水处理装置，黑水进去转一圈，就变得澄清透明；星创环保则亮出了他们“点泥成石”的成果，烂泥巴经改性分离、免烧固化，变成一块块齐整的路沿石、树池石……

其中，温州市公用集团排水有限公司的展位更是被孩子们围得水泄不通。奶白、翠绿、金黄、深紫、玫粉、宝蓝各色水样一字排开，亮眼得像打翻了的调色盘，勾得小脑袋们一个劲儿往前凑。

“工业废水里含有不同物质，会让水呈现出不同颜色。”工作人员吴澄指向身后的显微镜，只见活性污泥中的微生物正缓缓蠕动，他讲解道，“活性污泥里面养着细菌和微生物，污水里的氮、磷、COD，是这些微生物的‘补品’，它们猛吃一顿，水就干净了。所以，我们每天都要给它们供氧气、供营养，观察它们养得好不好。”复杂的污水处理，被讲成微生物吃自助餐的生动故事，小朋友听完连呼“好有意思”。

一旁的游园闯关区，是全场人气最高的地方，小朋友手持集章券，在“水的旅行”“法典达人”“碳迹侦探”“减塑新生”“法护塘河”等游戏中解锁生态知识。

“我从天上掉下来，变成小雨点，‘啪嗒’落进小河里；然后我被送进自来水厂，被‘洗’干净以后，从水龙头里钻出来啦……”“水的旅行”展板前，年仅9岁的刘昕灵化身“小水滴”，沿着展板上“小水滴的旅行轨迹”复述完整的水循环路径。

“我还知道，洗碗水可以冲马桶、浇花。”通关“水的旅行”后，刘昕灵脱口分享节水心得，“劳动老师上课提过一嘴，我就记住了，回家还让妈妈照着做。”这句脱口而出的话，轻得像小雨点落进池子，却在这场活动中荡开最动人的涟漪——环保从来不是空洞的口号，而是落实于日常的点滴行动。

来 源：温州日报

原标题： 温州市2026年全国生态日暨生态环境法典实施科普主题活动启幕 一堂开在科技馆里的环保公开课

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com