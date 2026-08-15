温州日报 2026-08-15 09:37:36

昨天，“泰青春 创未来”第五届泰顺大学生大会在泰顺县体育中心举行，准大学生、在读大学生及家长代表等1000多人参会。

温州网讯 昨天，“泰青春 创未来”第五届泰顺大学生大会在泰顺县体育中心举行，准大学生、在读大学生及家长代表等1000多人参会。在会上，泰顺县人民教育基金会为泰籍学子代表颁发高考奖励金，现场还聘任泰籍大学生服务大使，回泰就业意向签约代表进行签约。

据悉，今年泰顺高考成绩单格外亮眼：全县1532名学子参加普通高考，人数创近十年新高；录取1512名，录取率达98.7%，创历史新高；特控线上线249人，更有2名本地学子考入清华大学，实现历史性突破。

这份亮眼的成绩背后，是泰顺对教育和青年工作的系统谋划。今年年初，当地吹响“1611登峰行动”号角，以温州最高峰白云尖1611米海拔为名，围绕强城、强产、强文旅和创新、创富、创未来六大抓手统筹推进发展，其中“创未来”的核心主体正是大学生。

大会提出，要围绕青年成长、教育发展和区域建设，推动登上三座“高峰”——对学子而言，登上“人生高峰”，在求学中增长才干、丰富阅历、开拓格局；对教育而言，登上“事业高峰”，打响“学在泰顺”品牌；对发展而言，登上“时代高峰”，依托235国道全线通车、通用机场投用、苍泰高速贯通等重大项目，拓宽发展之路，为大学生回乡创业夯实基础。

从首届到第五届，“泰青春 创未来”已成为扎根学子心中的品牌。围绕这一品牌，当地实施“泰商筑梦”泰籍学子成长支持计划，今年已建成在外商会大学生服务空间6个，学子联络站21个，聘任学子联络员84名；同步开展2026年大学生服务季，涵盖文旅消费券派送、学子家乡行、“青年夜校”大学生专场等；同时升级人才回归“泰智10条”等政策，精准发放归巢津贴、实习就业补贴、绩效奖励，并深化“希望工程”暖心帮扶，今年累计帮扶困难大学生50名、发放助学金30万元。

据统计，近年来泰顺新引进大学生近1.5万人，硕博人才引进数量不断攀升，越来越多青年回到大山，成为乡村振兴的新生力量。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺山城吹响“登峰”号角 千余名学子共赴“创未来”新程

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com