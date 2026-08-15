温州日报 2026-08-15 09:37:00

招聘会于8月14日至15日连续举办两天，并同步开展线上直播带岗。

温州网讯 “我的专业和电脑制版比较对口，还是希望能在家门口找到一份合适的工作。”昨天下午，龙港青年人才综合招聘会暨大学生返乡就业专项对接活动现场人头攒动。不少刚刚走出校园的年轻人拿着简历，在一个个展位前询问岗位要求、薪资待遇和发展空间。招聘会于8月14日至15日连续举办两天，并同步开展线上直播带岗。

这次招聘会的一大特点，是专门为大学生“留了位置”。现场岗位分为两类，其中A类为大学生专项岗位，涵盖设计、研发、运营、见习、管培生等，B类则包括普工、技工、行政、销售等通用岗位。龙港市共组织100家企业，推出近2000个岗位，希望以更精准的岗位供给，把返乡大学生和本地企业直接“牵上线”。

企业同样求才心切。浙江启蓝电池技术有限责任公司二期项目计划于明年7月落地，预计将新增1000多个就业岗位。该企业人事行政专员金琪琪介绍，目前正提前储备人员，部分岗位综合月薪可达6000元至8000元。招聘会现场还设置政策咨询、职业指导等服务，求职者除了找岗位，还能现场咨询就业补贴、创业扶持等政策。

一场招聘会背后，是龙港近年来不断完善的人才招引体系。龙港市社会事业局人力资源和社会保障模块模块长刘教晒介绍，当地围绕青年就业创业，打造了具有龙港特色的“345”就创品牌：以专场招聘会、就业辅导会、业务推进会“三会”联动，打通岗位供给和求职需求；通过“日有创客咖啡、月有创业讲坛、季有创业集市、年有创业大赛”的“四有”模式，为青年创业提供常态化交流和展示平台；同时面向高校毕业生、创业青年、女性青年、失业青年等不同群体开展分类就业创业服务。

围绕人才“引得来、留得住”，龙港还构建了覆盖住房、就业、创业、生活等环节的人才政策体系，推出住房配售、租房补贴、创业担保贷款多项支持，并制定青年业态、青年阵地、青年创新创业政策“三张清单”，出台17项青年专属政策和人才服务“十件实事”。

针对在外大学生返乡，龙港还通过专场招聘、大学生驿站、“家书引才”等方式加强联系。特别值得一提的是，毕业5年以内高校毕业生及在校大学生来龙港求职，可享受大学生驿站最长15天优惠入住。

来 源：温州日报

原标题： 龙港“345”就创品牌发力 近2000个岗位、100家企业现场揽才

记者 潘圆 通讯员 邓雨薇 方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com