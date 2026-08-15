温州日报 2026-08-15 09:34:42

昨天，温州“一园两院”跨境出海服务平台在瓯海正式启动，该平台作为瓯海跨境电商产业重量级公共服务载体，将为温州民营制造数字化、品牌化、全球化发展注入全新动能。

温州网讯 数智出海，生态共赢。昨天，温州“一园两院”跨境出海服务平台在瓯海正式启动，该平台作为瓯海跨境电商产业重量级公共服务载体，将为温州民营制造数字化、品牌化、全球化发展注入全新动能。

活动现场，温州制造业出海产业学院、温州制造业出海产业研究院、温州制造出海B2B展销中心、温州OPC出海创业社区四大载体集中揭牌，翀宇跨综服平台等10家战略合作单位获授牌，30多家制造业企业与10家出海配套服务商代表共同参会，一个覆盖人才、智库、空间的跨境出海服务生态圈在瓯海加速成型。

据了解，此次重磅推出的“一园两院”将构建三位一体的出海服务体系，其中，制造业出海产业园提供实体空间与运营保障；制造业出海产业学院深耕产教融合、定向培育跨境专业人才；制造业出海产业研究院输出智库咨询与全链配套服务。三大主体互为依托，协同联动，为区域制造业承担补链、强链的关键作用。

作为温州民营制造业核心集聚区，瓯海坐拥鞋靴、眼镜、服装、锁具、汽配等优势特色产业带，是全省重要的制造业出海腹地，也是区域数字外贸高质量发展的核心阵地。依托雄厚的产业基底，近年来瓯海持续深耕跨境电商领域，已布局建成多个省级跨境电商示范基地、直播电商基地与华侨仓、海外仓配套体系，集聚多类跨境服务平台资源，形成了“产业带+平台+服务”的跨境发展新格局。此次全新启动的“一园两院”跨境出海服务平台，是瓯海立足产业需求、精准靶向企业出海痛点的又一战略性布局，推动区域跨境电商生态从“单点集聚”向“全域赋能”迭代升级。

来 源：温州日报

原标题： 破局出海短板 构筑生态优势 “一园两院”为温企数智出海撑腰

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com