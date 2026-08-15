温州日报 2026-08-15 09:37:00

昨天，日本无条件投降纪念日前夕，《即山河》抗战老兵公益肖像摄影展在三垟湿地周氏老宅一尺花园咖啡店正式启幕。

温州网讯 昨天，日本无条件投降纪念日前夕，《即山河》抗战老兵公益肖像摄影展在三垟湿地周氏老宅一尺花园咖啡店正式启幕。古建院落与红色记忆交汇，水乡文脉与英雄故事共鸣，为盛夏的湿地增添一份厚重的人文底色。

展览由一尺花园、一尺之光主办，温州生态园管委会指导，展出山东籍国际肖像摄影师张晨路历时十年拍摄的抗战老兵肖像作品。他曾为吴敬琏、袁隆平、马云等数百位名人拍摄过肖像。2016年，一次探望九旬老兵的经历改变了张晨路的创作轨迹。此后，他推掉大量商业拍摄，倾尽积蓄，足迹遍布10余省（市），为300多位平均年龄超90岁的老兵拍摄逾十万张照片，用镜头与时间赛跑，为渐行渐远的英雄留下永恒的影像见证。

本次展出的24幅精选作品中，包含3位抗战女兵肖像。镜头下，老兵布满风霜的面孔镌刻着战火记忆，沉着坚定的目光映照出家国情怀。一幅幅肖像，于无声处传递出平凡生命在时代洪流中的坚韧与担当，让观者直面历史，体悟和平的来之不易。

温州生态园管委会相关负责人表示，红色文化是城市精神底色，英雄记忆是城市灵魂基石。展览以影像凝铸老兵坚毅面容，让市民近距离仰望英雄风采、聆听鲜活故事。选址周氏旧宅，更使红色记忆与古建文脉交融共生。

周氏旧宅始建于清晚期至民国，由温州实业家周衡平兴建，建筑面积约2800平方米，是浙南现存规模最大的中西合璧式单体建筑之一，2005年列为省级文保单位。2023年，温州生态园管委会启动保护修缮，2025年竣工验收，并引入“一尺花园”品牌，将咖啡轻食、文创艺术植入百年空间。主楼二层专设公益展厅，继首展《垟间花事》油画展后，《即山河》再度以影像呼应历史，持续为公众提供可阅读、可感知的人文场域。

“铭记老兵，不止于观展，更在于传承。”张晨路说，“希望更多市民，尤其是青少年走近英雄、读懂历史，理解今日和平的来之不易；也期待更多力量参与红色故事挖掘，让抗战精神薪火相传。”

本次展览将持续至9月26日，一尺花园上海陶家宅店、徐州老东门店同步展出，欢迎广大市民前往观展。

来 源：温州日报

原标题： 铭记山河岁月 赓续英雄风骨 抗战老兵肖像展亮相三垟湿地

记者 张晨 通讯员 许航

本文转自：温州新闻网 66wz.com