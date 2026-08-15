央视新闻 2026-08-15 09:51:00

8月14日，央视《新闻联播》头条播出《【新思想引领新征程】分好“蛋糕”富民惠民 浙江扎实推进共同富裕示范区建设》。该报道多次出现永嘉画面。

8月14日，央视《新闻联播》头条播出《【新思想引领新征程】分好“蛋糕”富民惠民 浙江扎实推进共同富裕示范区建设》。该报道多次出现永嘉画面，生动展现了该县在缩小城乡差距、推进共富实践中的鲜活样本。

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近年来，浙江省持续推进医疗卫生资源均衡布局，深化医药卫生体制改革，着力破解偏远山区群众就医难题、保障基层群众基本医疗卫生需求。在永嘉县，一辆巡回诊疗车将优质医疗资源“开”进山区村落，打通基层医疗服务堵点。常态化的巡回诊疗服务，已然成为山区群众家门口的“健康保障”。

目前，全县巡回诊疗车已升级配置至30辆，其中配备远程诊疗系统的 “智慧流动医院” 达13辆，设置省级标准化巡回诊疗点102个，数量均居全省首位。2026年上半年，全县巡回诊疗累计巡诊超4500小时，服务群众10万余人次。小小的流动诊疗车穿梭山间，将优质医疗送入千家万户。

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永嘉县上塘中心城区幼儿园小朋友们丰富的活动场景在报道中生动展现。

永嘉县作为浙江省托育教育一体化改革试点县，持续扩大普惠托育多元供给，通过强化教研赋能，深化医育融合，完善协同育人机制，积极探索托育个性化“小锅菜”服务模式，有效缓解“入托难”问题，不断提升家庭育儿幸福感。

来 源：央视新闻

原标题： 永嘉亮相央视《新闻联播》头条！

本文转自：温州新闻网 66wz.com