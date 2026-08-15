央视《新闻联播》头条关注瓯海！

央视新闻 2026-08-15 09:51:00

8月14日晚上，央视《新闻联播》头条播出《分好“蛋糕”富民惠民 浙江扎实推进共同富裕示范区建设》，其中报道了浙江托育一体化改革，走进了瓯海三幼的暑期托育班。