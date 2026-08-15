央视《新闻联播》头条关注瓯海！
央视新闻 2026-08-15 09:51:00
8月14日晚上，央视《新闻联播》头条播出《分好“蛋糕”富民惠民 浙江扎实推进共同富裕示范区建设》，其中报道了浙江托育一体化改革，走进了瓯海三幼的暑期托育班。
8月14日晚上，央视《新闻联播》头条播出《分好“蛋糕”富民惠民 浙江扎实推进共同富裕示范区建设》，其中报道了浙江托育一体化改革，走进了瓯海三幼的暑期托育班。
托育教育一体化改革是浙江省公共服务一体化的重要举措。解决3岁以下孩子入托难、入托贵问题，浙江打破部门分割，将原本分属教育、卫健等部门的管理职能深度整合，推动幼儿园开展托育服务，逐步构建起2-6岁连贯教育体系。
来 源：央视新闻
原标题： 央视《新闻联播》头条关注瓯海！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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