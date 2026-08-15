温度新闻客户端 2026-08-15 09:50:45

自7月3日启动以来，爱心冰柜公益活动在40余天里已累计向户外一线劳动者送出爱心水7万余瓶。

温州网讯 8月14日上午，鹿城街头热浪滚滚。一支特殊的爱心车队从红旭集团-红旭龙湾汽车园驶出——12辆车、700多箱矿泉水，奔赴鹿城各街镇的50多个爱心冰柜点位。这是第九季“爱心冰柜”上线一个多月来，又一波来自本土企业的“即时响应”。自7月3日启动以来，爱心冰柜公益活动在40余天里已累计向户外一线劳动者送出爱心水7万余瓶。

停车不方便

就“人肉”搬到点位

当天上午，12辆车组成的红旭爱心车队整齐出发，一箱箱矿泉水码放得满满当当。不少沿街点位受道路条件限制，车辆无法就近停靠，红旭集团的工作人员便扛起箱子，开启“人肉搬运”，顶着烈日徒步将饮用水运送到各个冰柜点位。汗水顺着脸颊不断滑落，大家顾不上擦拭，快速开箱、整理、装填，把一瓶瓶冰水整齐码进冰柜，确保户外劳动者随时可以取到凉水。

“我在手机上刷到了爱心冰柜活动的信息，正好我们也想做些公益活动，所以和同事们商量了一下当即决定给各个点位上送些水。”红旭埃安市场经理邹展宇表示，希望通过企业的微薄力量，向高温下坚守岗位的城市守护者表达敬意，把清凉实实在在送到大家手上。

“我们这边清洁工多，连辖区企业捐的饮料都发完了，可快了。这下红旭的爱心水解了我们燃眉之急，感谢爱心企业的支持。”位于东龙社区新时代文明实践站的爱心点位负责人张先生说。

加上此次红旭汽车集团捐赠的700余箱矿泉水，第九季爱心冰柜目前已累计接收社会捐赠的爱心水超2400箱，为持续运转的“清凉防线”注入了充足的后备补给。

80多个点位

处处是清凉接力日常

“爱心冰柜”上线月余，这些点位已成为户外劳动者最熟悉的“补给站”。在十足便利店的爱心冰柜前，外卖骑手匆匆跑来，从冰柜里取出一瓶水，拧开瓶盖仰头畅饮。“天热单多，到这随时能喝到冰水，心里很熨帖。”作为连续多年参与爱心冰柜的连锁便利店，今年十足共有10家门店加入，分布在鹿城、龙湾、瓯海三地。冰柜旁，店员会主动提醒进店的骑手：“水不够了说一声，我们随时补。”

在复兴亭爱心点位，义工志愿者刘华明正忙着将刚熬好的伏茶倒入大桶，一旁的冰柜里整齐码放着矿泉水。刘华明告诉记者，除了供应伏茶、绿豆汤，爱心冰柜让户外劳动者多了一种选择——想喝冰的就取水，想喝热的就盛茶。

在鹿城农商银行的会展路营业网点，大堂经理看到快递小哥进门，便招呼他进来吹吹空调：“不仅送水，更希望小哥们进来歇歇脚，凉快凉快，再出发。”今年鹿城农商银行的多个网点不仅成了“清凉补给站”，更向户外劳动者敞开了厅堂——空调、座椅、防暑药箱一应俱全，进来接杯水、充个电、避个暑，已是常态。

红旭爱心车队送水照片，还有一张是小哥取水照片。受访者供图

2026年第九季“爱心冰柜”公益活动由鹿城区委宣传部、鹿城区精神文明建设指导中心、鹿城区总工会联合温州日报发起。一个多月来，这场清凉接力引来众多爱心力量：启动仪式上，鹿城农商银行捐赠300箱、十足便利店捐赠650箱；“温州好人”林克连续三年如约送水；老人头鞋业将配送货车用作爱心送水车，主动承担藤桥、七都等较远点位的饮水配送……从半月5万瓶到月余7万余瓶，数字增长的背后，是越来越多像红旭这样“看到就行动”的本土企业的加入。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 第九季爱心冰柜上线月余送出7万余瓶水！红旭汽车爱心车队“即时送水”再添清凉

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com