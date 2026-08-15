潮新闻客户端 2026-08-15 09:56:16

8月13日，“青城同平 青村向阳”2026年平阳青年发展大会在平阳县鳌江实验室举办。300余名青年人才齐聚一堂，共同感受青春的脉动，绘就蓬勃的发展蓝图。

“五创”青年分享推介、圆桌论坛、在外学子联络站授牌……8月13日，“青城同平 青村向阳”2026年平阳青年发展大会在平阳县鳌江实验室举办。300余名青年人才齐聚一堂，共同感受青春的脉动，绘就蓬勃的发展蓝图。

从乡村沃土到数智实验室，从非遗文创到数字电商，在大会上，来自不同赛道的5位青年代表分别结合自身的工作背景，带来干货满满的分享推介，全方位展示我县青年的风采和担当。

“乡村不是退路，而是我们年轻人干事创业的新主场。”昆阳镇官岙邸村职业经理人胡冬晓感慨道，乡村让她看到了新时代青年不一样的出路。入职乡村以来，她积极盘活当地闲置资源，打造特色庭院经济，让官岙邸村的16个庭院成为乡村发展的金名片，“看着越来越多人来村里，我的心里很自豪也充满了希望。”她以自己的青创故事向现场的广大青年展现了平阳乡土无限的成长机会和发展可能。

受访单位供图

正逢高考录取收官之际，大会为即将奔赴新程的学子们举办出征仪式。“从计算机到人形机器人研究，我找到了自己感兴趣的赛道。”清华大学交叉信息研究院姚班2026届毕业生李忆唐以学姐身份分享自己的求学经历，揭开AI人形机器人相关研究的神秘面纱，为现场学生带来科技启蒙与逐梦激励。

在随后的青年发展圆桌论坛上，青年代表们围坐对谈、互动交流，围绕就业、创业、成长经历进行对话分享，以思想的花火点燃奋斗的青春。当天的大会上，还为10个在外学子联络站进行授牌，进行高校大学生创新创业合作框架协议签约，对星级主理人进行推介。

受访单位供图

自去年发布“青城同平·青村向阳”计划以来，平阳成功集聚青年人才超千人，打造农创、科创、数创、文创、智创“五创青年”培育体系，全方位覆盖各条发展赛道。“让每个心怀梦想的年轻人在平阳都找到归属。”平阳县委组织部相关负责人介绍，在过去一年，平阳将“求贤若渴”之姿转化为看得见、摸得着的扎实举措，倾力成就一座与青年双向奔赴的“青春向阳城”。

聚焦产业所急、企业所需、青年所向，平阳在人才“引、育、留、用”上全面发力，联动省内高校、欧美同学会等实施引才战略合作，助力本土企业靶向招引人才；实施OPC青年创业社区“1035”行动计划，为OPC主体降本增效，打造2个OPC青创标杆社区；面向青年人才，提供青创空间、创贷资金、安居保障等30项政策支撑；构建“线上+线下”服务矩阵，线上推出“平才悦”小程序，线下串联各阵地资源，累计提供各类服务超1.2万人次。

山海筑梦，青春逐梦。本次大会既是青年发展成果的集中展示，也是校地协作的一场双向奔赴，更是面向全体青年发出“共筑平阳发展新图景”号召的动员大会。今年，平阳将通过全面实施“青年主理人潮聚”“乡创合伙人”等系列行动，加速打造“青创大厦”“青创街区”“OPC社区”等青创孵化矩阵，让更多青年集聚平阳，让青春在这片热土上与平阳共成长。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 让每个年轻人都找到归属 平阳创业版图上燃起青春脉动

共享联盟·平阳 赵哲璐 孙慧慧 记者 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com