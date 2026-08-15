潮新闻客户端 2026-08-15 09:58:29

8月13日下午，乐清举行《2025年乐清市生态环境状况公报》新闻发布会。会上，温州市生态环境局乐清分局发布乐清生态环境质量“成绩单”。

温州网讯 8月13日下午，乐清举行《2025年乐清市生态环境状况公报》新闻发布会。会上，温州市生态环境局乐清分局发布乐清生态环境质量“成绩单”：去年，空气质量优良率达到98.9%、PM2.5年均浓度改善率位居全省第一、县级以上集中式饮用水水源地水质稳定保持100%达标、一般工业固体废物综合利用率为99.5%……

过去一年，乐清立足山海兼具、产业密集的城市特质，统筹推进碧水攻坚、蓝天提质、净土清废、低碳转型等各项工作，全方位夯实生态文明建设根基。全市生态环境质量稳中有升、关键指标持续优化，高质量完成“十四五”生态环境保护收官任务。

通讯员 李炳延 摄

成效背后，乐清立足山海兼具、产业密集的城市特质，持续统筹治污、修复、转型、监管各项工作，拿出系列务实举措、创新治理路径，全方位夯实生态文明建设根基。例如，全域治水纵深推进。创新AI赋能“生态地图”智慧治水模式，依托DeepSeek大模型技术构建全域物联感知体系，实现河道漂浮物、违规排污、水质风险智能预警，预警准确率达90%，打造“AI四长”24小时在线守护机制。持续深化乐清湾综合治理，联动温岭、玉环等两市开展海湾协同治理，严控东干河、大荆溪两条入海河流氮磷污染，大荆溪成功入选省级美丽河湖优秀案例，乐清湾-温州段纳入省级美丽海湾培育单元。2025年全市污水处理厂累计处理污水10571.8万吨，城乡污水收集处置保障能力持续增强。

乐清雁荡山风光

去年，乐清市PM2.5年均浓度降至19微克/立方米，较上年持续下降，改善率位居全省第一，这一核心指标创历年最佳。“我们聚力蓝天提质，精细管控持续加码，聚力净土清废，风险防控抓细抓实。”温州市生态环境局乐清分局负责人在发布中介绍。

聚焦工业废气、VOCs、扬尘、移动源等重点领域，实施全链条闭环治理。全年完成40个涉VOCs低效治理设施升级改造、10家企业原辅材料源头替代、3家燃气锅炉低氮燃烧改造和58台2蒸吨及以下生物质锅炉淘汰注销。常态化落实工地扬尘“7个100%”管控，依托飞行走航+站点监测实现扬尘问题精准溯源、动态清零。持续深化“无废城市”建设，3528家企业纳入省固废系统，45家重点企业安装在线监控、启用“浙固码”，3033家小微危废企业签约转运双100%；严打固废污染环境违法行为，将工业固体废物纳入“双随机”环境执法内容，全年立案查处涉固体废物案件6件。

8月15日是第四个全国生态日，《中华人民共和国生态环境法典》将正式施行。乐清将对照法典制度要求，立足电气支柱产业，深化电气产品全生命周期碳足迹核算，梳理形成本地特色碳足迹成果。同时依托电镀园区国家级清洁生产试点基础，持续引导企业实施生产工艺绿色化改造，系统推动制造业绿色转型。

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原标题： 乐清发布2025生态环境“成绩单”：PM2.5改善率全省第一

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com