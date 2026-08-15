潮新闻客户端 2026-08-15 10:17:19

当东海的风遇上科创之城的代码流光，一场跨越山海的“童年对话”在浙江版图上悄然生长。

2024年8月，自温州市洞头区与杭州市余杭区山海协作结对以来，两地立足余杭数字科创、良渚文化与洞头海霞文化、海洋特色禀赋，持续拓宽民生协作赛道，把儿童青少年交流共育作为深化协作、凝聚未来力量的重要抓手。

两年间，两地多部门联动搭建双向研学平台，持续打造“行走的山海课堂”，推动文化互鉴、少年同心，让山海协作红利浸润孩子们的成长之路。

向外求知，海岛少年走进科创沃土、溯源千年文脉。依托两地妇联组织巾帼“共赴·共赋·共富·共福”四大行动，洞头组织多批海霞少年“我的山海童话”研学团奔赴杭城，学员们走进良渚博物院、良渚古城遗址公园，实地探寻五千年文明印记；走进申昊科技、中国（杭州）人工智能小镇、浙江省科技馆，近距离接触智能机器人、人工智能前沿技术，动手开展智能小车实践创作，在历史文脉与前沿科技的碰撞中拓宽眼界、启迪创新思维。

向内迎客，杭城学子踏浪而来，感悟海岛红色根脉与海洋风情。在两地双向研学交流中，余杭天元公学在余杭区民政局（慈善总会）带队下来到洞头传递温暖、共话未来，为洞头区慈善总会捐赠困难学生专项助学金，与洞头区北岙小学深入交流办学经验、探讨合作路径，并同余杭学生代表们一起，将一份份助学金与慰问品送至困难学生家中，传递山海温暖，密切两地情谊。杭州市天长小学与洞头区实验小学也结下缘分，两地学子在海上花园同吃同住、共学共进，沉浸式感悟“爱岛尚武、励志奉献”的海霞精神，体验海岛特色项目和传统非遗，缔结跨越山海的少年友谊。

多维赋能，丰富研学载体，拓宽育人广度与深度。立足民族团结进步创建与青少年思想引领工作，今年暑期，两地“籽籽同心·麦向山海”少年急救官公益夏令营在洞头顺利举办，集结30名各族青少年开展为期四天的研学实践。青少年们走进洞头先锋女子民兵连、浙江省海防科普中心、燕子山铸牢中华民族共同体意识主题公园、东海贝雕艺术博物馆，厚植爱国情怀与民族团结意识；系统学习应急急救知识并开展实操训练，解锁“少年急救官”技能；参加滩涂赶海、海陶制作等活动，感受海岛乐趣，以青少年交往、交流、交融筑牢民族团结同心墙。

从单向外出研学，到双向互访交流；从文化科普体验，延伸至红色教育、科创启蒙、应急素养、民族团结教育，洞头与余杭两地儿童青少年研学交流内涵持续丰富。一系列跨区域实践活动打破地域阻隔，让余杭少年感受海岛红色底蕴与渔家风情，让海霞少年领略文明圣地魅力与数字科创活力，在互动交往中增长见识、增进情谊，搭建起两地青少年沟通连心桥。

少年的眼里有星辰，脚下就有山海。两年的双向奔赴，不过是一颗种子埋进土里的开端。那些在良渚玉器前惊叹的呼声，在智能机器人前发亮的瞳孔，在女子民兵连前挺直的腰板，在赶海滩涂上洒落的欢笑，都已悄悄化作两地孩子心中共同的记忆密码。

未来，洞头与余杭还将继续牵着这双“小手”，让“交换夏天”成为每个暑假最值得期待的约定，让跨山越海的壮苗共育长出更繁茂的枝叶。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 从海岛到杭城，他们跨越山海“交换夏天”，共创一副“山海童话”

共享联盟·洞头 洪高岑 通讯员 徐锦豪 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com