学瓷艺烧窑建产业园 温州人“种草”景德镇

温州晚报 2026-08-15 10:25:34

近日，“景德镇手工瓷业遗存”成功列入《世界遗产名录》，成为全球首个以陶瓷为主题的世界文化遗产。随着千年瓷都站上世界舞台，超6万名“景漂”从业者成为瓷文化传播的中坚力量。在这群人里，有温州创业者。

温州网讯 近日，“景德镇手工瓷业遗存”成功列入《世界遗产名录》，成为全球首个以陶瓷为主题的世界文化遗产。随着千年瓷都站上世界舞台，超6万名“景漂”从业者成为瓷文化传播的中坚力量。

在这群人里，有温州创业者。他们中有的是大学毕业就留在景德镇的，有的是50岁在景德镇重新择业，有的从单纯喜欢瓷器到建成国内首家官窑珐琅彩研究所，最终都在景德镇扎了根。

大学毕业留在景德镇

在瓷泥里重启创业人生

陈赛杰是90后，算“老景漂”了。他从小跟着父母在兰州做低压电器生意，2011年考入景德镇陶瓷大学。家里本来指望他毕业回去接班，结果他先去创意市集摆了摊，2020年又在陶溪川租了间9平方米的小店，算是正式创业。

“做生意资金周转快，但我总觉得没什么意思。陶瓷不一样，泥料自己配，釉色自己调，烧出来的纹路每件都不一样，玩着玩着就放不下了。”陈赛杰说。

现在他和同为温州人的妻子一起干。和传统陶瓷工作室不一样，他们不租大场地、不囤原料，走的是“小单试错、卖完再做”的路子。陈赛杰管技术，妻子管设计。妻子喜欢梵高，两人就做了“梵高先生的日常”系列；后来有了孩子，又出了“超级宝贝叨叨”系列。两个系列反响都不错。

他们先做样品拿到市集试卖，有些萌系文创瓷拍成短视频发到网上，3天卖了几百件。2020年作品入驻陶溪川邑空间，现在月销稳定在5万元左右，工作室年营业额约70万元。

“接下来想把两头的市场都打通。”陈赛杰说，“一边把景德镇年轻的文创陶瓷带到温州，借温州的商贸和电商资源落地；另一边把温州的市场化运营、轻资产创业这些经验带回景德镇，帮着本地传统陶瓷做转型。”

麻汇源也是从景德镇陶瓷大学毕业就留下了。他2006年入学学习雕塑，后来转做陶瓷绘画。父亲送他来上学的那个清晨，他拍了张照片，朝阳刚升起来，群山一层层铺开。

这张照片他存了多年。毕业后麻汇源开了自己的工作室，从《影·战》系列、《梦》系列，到后来的《瓷》系列、《M瓷-M器》系列，一步步走出来。2021年，由81块瓷板组成的《瓷系列》荣获第12届日本美浓国际陶瓷展唯一最高奖“外务大臣赏”，很多人说他是陶瓷界的“黑马”。他自己倒觉得没什么特别的，就是把坐过的冷板凳铺成了路而已。

这条路怎么走的，他自己最清楚：《影·战》系列卖得不错，单张价格接近3万元，收藏群体也稳定了，他就把这部分收入全部投去做《瓷》系列的纯创作。然后带着《瓷》系列去参加各种展览，从全国美展进京作品展到日本美浓展，一路获奖，也积累下了更多藏家。熬了很多年，才有了后来的《M瓷-M器》系列——那是他独有的风格。

“温州人重‘老字号’，我重‘个人符号’。”麻汇源说，“把名字直接放进作品命名里，就有了辨识度，也能溯源，以后拍卖也说得清。”他也常劝来景德镇的温州年轻人：“别三个月没见到效果就换项目。多和天南海北的朋友聊，高人就在其中。”

温州与景德镇两地跑

激活千年瓷艺新生机

如果说年轻人是奔着热爱来的，50多岁的黄传雷，20年前就是奔着一个执念来的。

20年前，他跑去景德镇从零开始，身边亲戚朋友都不理解。但他目标很明确：做“大福道”品牌，深耕宋瓷的研发和复原，把想了多年的宋瓷美学，做进当代人的生活里。

官窑的烧制门槛极高，窑温偏差超过3摄氏度，或者窑内气氛稍有不对，整窑瓷器就全废了。为了摸透规律，黄传雷干脆吃住都在窑边上，每次开窑都逐件记录分析瓷器的优品与残品、窑内上下温度、窑内气氛参数和成品效果，反反复复试烧了6年多，经过几百次尝试，终于把宋官窑瓷器的核心工艺啃了下来。温州人骨子里那股执拗劲儿，实实在在融进了景德镇的窑火里。

这几年黄传雷成了温州和景德镇两头跑的“常客”：一边在景德镇大福道宋瓷工坊抓研发制作，一边盯着温州本土宋代瓯窑做复烧创新。前不久推出的 “雁荡山水”系列茶器，把雁荡群峰、瓯江帆影这些瓯越意象揉进了设计里，家乡的山水就落在了方寸茶器上。

“我们这批温商‘景漂’，骨子里带着温州的商业基因和瓯越文化底子，一头牵着瓷都的千年工艺，一头连着温州的商贸网络。”说话间，黄传雷拿出刚出窑的新品，天青色的釉面里，隐约能看见山峦叠着山峦。

李勐走的路更偏。她迷上了珐琅彩——这门曾经只属于皇家官窑的手艺。为了把几乎断代的工艺复原出来，她拉着团队，请了法国珐琅彩釉料的专家，又联动宜兴、景德镇两地的非遗传承人一起攻关，整整啃了8年。8年里没有捷径可走，全是一遍遍推倒重来，在失败中抠细节、调配方，硬是把断了脉的古法捡了回来。不仅烧制出了成套的完整作品，还获得了著作权登记和8项外观设计专利。

本来只是个人爱好，慢慢建成了国内首家官窑珐琅彩研究所，后来又建了产业园。站稳脚跟后，李勐第一件事就是想着回温州。当时，温州连一个专业的珐琅彩展示平台都没有。她直接在温州落地了珐琅彩艺术博物馆，把景德镇最正统的宫廷官窑艺术带回了家乡。

“我现在常年温州、景德镇两头跑，两边都算扎下根了。”李勐说，“刚开始的两年最难，研发就是个无底洞，做的又是冷门工艺，根本赚不到钱。那时候好多温商老乡、乡贤听说了，都主动帮我对接资源、推广文化，就盼着我能把这事坚持下来。现在我站稳了，当然要为家乡出点力。”

温州人牵手景德镇人

合力书写两城共生新篇

瓯江奔涌了千年，昌江的窑火也烧了千年。两座城本来各走各的路，是一群往返其间的人，把它们拧到了一起。

“遇上从温州到景德镇的‘景漂’，我们都会主动分享陶溪川市集怎么运营、线上怎么推广、工艺上有哪些坑要避。”陈赛杰说，“大家互相帮衬着往前走，就是想把温商‘景漂’的青年力量聚起来。”

冯晓京是瓯窑烧制技艺代表性传承人，作品《云漫山峦》《荷风》等被湖北美术学院、景德镇学院美术馆等机构永久收藏。作为景德镇陶瓷书法研究院研究员、景德镇美术家协会会员，他一直特别关注在景德镇的温州同乡。

“我也常跑景德镇，和当地手艺人交流切磋，把景德镇先进的制瓷经验引回温州，把瓯窑的牌子擦得更亮。”冯晓京说。

一群人在两座城市之间往返，带回去的不只是瓷器和工艺，还有新的理念与活力。温州人会算账、懂市场，景德镇人有手艺、有耐心，凑到一起，就有了新的可能。

来 源：温州晚报

原标题： 学瓷艺烧窑建产业园 温州人“种草”景德镇

记者 潇瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com