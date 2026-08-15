今天，人民日报头版头条聚焦温州！

人民日报 2026-08-15 10:45:00

8月15日，人民日报头版头条刊发《“让中国式现代化的底色更加亮丽”——从四张成绩单看美丽中国建设新图景》一文。

8月15日，人民日报头版头条刊发《“让中国式现代化的底色更加亮丽”——从四张成绩单看美丽中国建设新图景》一文。其中，报道温州泰瀚550兆瓦渔光互补发电项目并网近5年来，项目年均发电约7.9亿千瓦时，每年可节约标煤约23.5万吨、减少二氧化碳排放约65万吨；并助力当地企业使用绿电、获得绿证，推动外贸出口增长。

全文如下

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。良好的生态环境是最普惠的民生福祉。

习近平总书记强调：“把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置”“为山川大地增添锦绣，让中国式现代化的底色更加亮丽”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。

《中华人民共和国生态环境法典》8月15日起施行。这是以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为引领，具有中国特色、体现时代特点、反映人民意愿、系统规范协调的法典，以法治护航美丽中国建设，标志着我国生态环境保护开启“法典化”时代。

“十五五”开局之年，在8月15日第四个全国生态日到来之际，本报记者走进一线，探访可再生能源体系、空气质量改善、森林资源增长和新能源产业链建设4张成绩单背后涌现的新气象，见证美丽中国建设新图景。

温州泰瀚550兆瓦渔光互补发电项目

降碳——上半年可再生能源发电量占比首次超四成

一千瓦时绿电，有多大作用？

东海之滨，万亩围垦滩涂之上，深蓝色光伏板“方阵”宛如一片“蓝色镜海”；“方阵”之下，鱼儿在水中自在游弋，板上发电，板下养鱼，和谐共生。

这里是浙江温州泰瀚550兆瓦渔光互补发电项目。

三峡集团浙江分公司泰瀚光伏电站经理武利涛介绍，并网近5年来，项目年均发电约7.9亿千瓦时，可满足约26.3万户家庭用电，与同等发电量火电相比，相当于每年可节约标煤约23.5万吨、减少二氧化碳排放约65万吨。

“眼下正是用电高峰期，绿电发挥了积极作用。”国网温州供电公司电力调度控制中心负责人奚洪磊说，前年和去年的8月份，项目发电并入国家电网电量分别为9850万千瓦时、1.03亿千瓦时，很好满足了市里部分迎峰度夏需求。

带着滩涂的海风与炽热的阳光，绿电通过温州电力主网一路北上，途经500千伏瑞安变电站，这里接入了温州千万千瓦级海上风电、光伏等可再生能源，有力增强浙江全省电力互济和保障能力。

沿着电网向用电侧深入。在温州市永嘉县，立信阀门集团有限公司数字工厂里，数控机床的轰鸣声中，一件件阀门产品从这里远销全球。

“我们生产用的是绿电。”公司董事长王启耐一脸自豪，展示了一张绿色电力证书交易凭证，“这张凭证就像‘绿色通行证’，帮我们叩开了更大的海外市场，去年公司外贸出口额同比增长15%。”

可再生能源塑造竞争新优势，注入发展新动能。

习近平总书记强调：“加快新型能源体系建设”“扩大绿电应用”“以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献”。

殷殷嘱托转化为积极行动。

光伏板在“沙戈荒”上铺展成蓝色海洋，风机“森林”矗立在草原和山巅，输电线纵横千里奔涌绿色动能……放眼神州，这样的壮阔图景越来越多。

今年上半年，可再生能源新增装机占比超七成，发电量占比首次超四成，煤电发电量占比首次低于50%，我国能源绿色低碳转型取得新突破；全国绿电交易电量同比增长6.6%，消费潜力进一步激发。

“多元绿色能源场景落地生根，让低碳转型成为青岛对外开放的鲜明底色，清洁能源成为‘青岛制造’走向国际市场的一张新名片。”山东青岛上合示范区管委会副主任、胶州市副市长周林说，立足自身资源禀赋，示范区加快新能源布局步伐，国网青岛供电公司以“一对一”专属服务实时响应需求，全力夯实电网网架，做好项目并网全流程保障。李哥庄渔光互补项目顺势落地，水上光伏产生的“绿电”，一部分就近并入地方电网服务生产生活，一部分直接接入绿氢生产装置，实现清洁能源就地消纳、价值转化。

能源绿色低碳转型是实现碳达峰碳中和的关键。我国建成全球最大、发展最快的可再生能源体系，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，为全球能源转型注入澎湃动力。

减污——上半年全国PM2.5平均浓度同比下降6.6%

一张星轨照片，折射怎样的环境变化？

夜空晴朗，摄影师杜智广来到故宫午门前，将相机镜头对准星空，设置连拍。流星划过夜空，与雄伟的宫殿建筑结合，呈现出斗转星移的震撼画面。

杜智广拍星轨的历程，记录了北京空气质量的改善轨迹。

“10多年前，天空经常灰蒙蒙的，在北京城区拍张星轨图可不容易。”杜智广说，那些年，为了拍星轨，他经常晚上跑到怀柔、密云等远郊，拍完再回来，往往天都快亮了。

PM2.5源解析、实施“煤改电”“煤改气”、整治“散乱污”企业、淘汰老旧车辆……北京市将大气污染治理作为重大民生实事抓紧抓实，治理成效明显，今年上半年北京PM2.5浓度为31.6微克/立方米，空气质量优良天数比率达到79.6%。

“近两年，‘北京蓝’已成常态，在城区拍星轨越来越简单。”杜智广见证了北京大气污染治理带来的改变，“现在的北京，天蓝地绿水清，掏出相机，对准大运河、绿心公园，就能拍出大片。”

“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”“为老百姓留住鸟语花香田园风光”……生态惠民、生态利民、生态为民，新时代以来，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民坚决打响污染防治攻坚战，措施之实、力度之大、成效之显著前所未有。

“大气十条”“水十条”“土十条”接连出台，从淘汰煤炭、钢铁、水泥落后产能，到推进北方地区清洁取暖改造，从推进水环境综合治理，到减少化肥农药使用量、管控土壤环境风险……一项项科学务实的举措，汇聚起持续攻坚的强大合力，推动生态环境质量持续改善。

新时代以来，我国成为全球空气质量改善速度最快的国家，今年上半年，全国PM2.5平均浓度为29.9微克/立方米，同比下降6.6%，平均空气质量优良天数比例达到82.8%。上半年，全国地表水Ⅰ至Ⅲ类优良水质比例达87.4%，水环境主要理化指标与发达国家基本相当。受污染耕地和重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。

天更蓝、水更清、土更净，万里河山更加多姿多彩。

“白鹭回来了，圭塘河清澈了。”在湖南长沙市民间河长刘科的电脑里，存着跨度15年的圭塘河对比照片。今年的圭塘河白鹭翩飞、水清岸绿，经过系统治理水质稳定达到Ⅲ类，“龙须沟”蝶变为国家级美丽河湖。

山西临汾市汾河文化生态景区，婀娜垂柳与一泓清流相映成趣。正在河边晨跑的市民刘成桐感慨：“这些年，看着咱临汾的天空从灰变蓝、河水从黑变绿，环境真是大变样了！”

身边的生态美景日益增多，人民群众的环境获得感显著增强。面向未来，改善生态环境的任务依然艰巨。“要全面落实精准、科学、依法治污，以更高标准改善生态环境质量，更好支撑高质量发展。”生态环境部环境规划院院长许其功说。

扩绿——“三北”工程攻坚战三大标志性战役完成建设任务2.44亿亩

一片玫瑰花海，何以锁沙又生金？

“大家知道沙漠里也能种出玫瑰花吗？”在新疆于田县阿热勒乡哈德让村，和谐沙漠玫瑰种植专业合作社负责人如克牙木·吾加布拉架好手机，开始了一天的直播。不远处，几辆冷藏车启动，将晒好的玫瑰花瓣运往交易市场。

如克牙木说，2024年11月，塔克拉玛干沙漠锁边工程实现合龙，沙漠戴上“绿围脖”的消息刷屏，沙漠玫瑰销售越来越旺。

这些年，“三北”工程添绿止漠，从小饱受风沙之苦的如克牙木大学毕业后返乡创业，带领乡亲们增绿又增收。“我们开发出70多种产品，其中玫瑰花酱卖得最好，一年能卖1500吨；在县城开设的玫瑰花产品专卖店，平均每天能卖1万元。”如克牙木告诉记者，合作社常年吸纳42名村民就业，采摘、加工高峰期可带动二三百名群众务工，每人每月能多挣2500元。

沙漠玫瑰“越开越艳”。去年，于田县8万亩沙漠玫瑰产值2.37亿元，带动5441户农户增收，还减少了数十万吨流沙移动。

扩绿增收的何止于田县。随着“三北”工程攻坚战深入推进，塔克拉玛干沙漠的“绿围脖”从一条线变成一大片，绿富同兴画卷在大漠不断铺展。

“三北”地区是国土绿化主战场。“三北”工程攻坚战打响3年来，三大标志性战役累计完成建设任务2.44亿亩，“绿色万里长城”以每年约2000平方公里的速度北上西进，成为“千里江山图”上令人惊叹的一抹生态丹青。

人工林面积世界第一，贡献了全球约25%的新增绿化面积……新时代以来，我国成为增绿最多最快的国家。

这一个个绿色奇迹的诞生，根本来自于习近平生态文明思想的科学指引和社会主义集中力量办大事的制度优势。

“增绿就是增优势，植树就是植未来”“让大地山川绿起来，让人民群众生活环境美起来”……党的十八大以来，习近平总书记率先垂范，连续14年参加首都义务植树活动，强调要“不断增厚我们的‘绿色家底’”。

“新形势下推进国土绿化，要更加注重提质、兴业、利民，实现种与管共抓、生态与产业共促、人与自然共生。”今年，习近平总书记在参加首都义务植树活动时的重要讲话，引领亿万人民开启波澜壮阔的绿色新征程。

“科学开展大规模国土绿化行动”纳入生态环境法典，《林业草原保护利用“十五五”规划》印发……“十五五”开局之年，全国动员，全民动手，科学绿化，绿色版图不断延展。

种与管共抓。河北雄安新区，未来之城筑牢生态本底。“千年秀林”优先选用乡土树种，构筑起稳定健康的近自然森林群落，智能监测网24小时运转，护林员网格化全天候巡查。绿化质量不断提升，今年的新绿长势正好。

生态与产业共促。云南临沧市云县文物村，坚果林下种咖啡，林间养鸡和蜜蜂，森林成了村民的“绿色存折”。蜂农罗文英说：“一年增收两三万元。”

“为人民种树，为群众造福”，越来越多的城市居民“推窗见绿，行路有荫，出门进园”，广袤乡村鸟语花香，田园美景令人向往……锦绣神州，“人与自然共生”逐步成为现实。

增长——新能源汽车零售渗透率超过60％

一辆新能源汽车，背后是怎样的增长逻辑？

在安徽芜湖市弋江区奇瑞新能源汽车四期工厂，自动化装配生产线一派忙碌，这里平均一分钟就能下线一台整车。

今年上半年，奇瑞新能源汽车销量同比增长32.3%，出口量同比大增164.9%。

奇瑞新能源汽车产销两旺，靠的是企业攻关先进技术坚定绿色转型，以及外部强有力的产业体系支撑。

“我们的成功，离不开长三角‘4小时产业圈’的赋能和本地化产业链的配套。”奇瑞汽车采购中心供应商管理部部长张群告诉记者，上海的芯片、浙江的压铸件、江苏的锂电池，让奇瑞可以在长三角4小时车程内解决所需配套零部件供应。以奇瑞为龙头，芜湖市集聚了2000余家汽车及零部件产业链上下游企业，形成了从研发、生产到销售的全产业链。

一车带一链，一链集成群，优势互补的高效协同让奇瑞在新能源汽车赛道上一路“疾驰”。

今年上半年，我国新能源汽车产销双超700万辆，其中出口同比增长120%，4—6月新能源汽车零售渗透率超过60％。这背后，是我国构建的全球最大、最完整的新能源产业链，支撑了全球规模最大、速度最快的新能源汽车推广应用。

这是一条强链、长链、新链，“链”出逐“绿”向“新”的欣欣向荣图景——我国生产了全球80%以上的光伏组件和70%的风电装备，“十四五”时期累计为其他国家减少碳排放约41亿吨。今年上半年，我国锂电池出口总额同比增长43%。从“跟跑”到“领跑”，我国新能源汽车产销量连续11年全球第一……

以新能源产业链为代表的我国绿色产业高质量发展，与绿色发展理念的指引息息相关。

习近平总书记指出：“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”“要坚持‘双碳’引领，推动全面绿色转型”。

旗帜引领方向，思想凝聚力量。一场关乎发展方式、生活方式的深刻变革在中华大地蓬勃展开。

生产方式向“绿”而行。

在浙江慈溪市上林湖青瓷文化传承园，电动拉坯机有序运转，智能面板精准设置烧制参数，青瓷实现标准化、规模化生产。国网慈溪市供电公司主动对接企业，推动青瓷产业从柴窑、煤窑向电窑升级。千年非遗绿色转身，折射我国传统产业加速绿色化低碳化转型。

在青（岛）银（川）高速邹平西服务区，电动重卡不时进出。国网山东滨州供电公司配建光伏、储能、充电桩设备，组建专项服务团队护航新能源重卡规模化应用。今年上半年，全国新能源重卡累计销量同比增长78.6%。

绿色能源、绿色生产、绿色运输方兴未艾，累计培育国家级绿色工厂8336家、绿色工业园区616个……当下中国，经济社会发展含“绿”量持续提升。

生活方式逐“绿”为尚。

在浙江杭州市，一家线下循环商店的二手商品受到年轻人欢迎；在湖北武汉市，市民通过“碳普惠”平台记录绿色行为，兑换公交卡充值、景区门票等奖励……神州大地，节水节电、绿色出行、“光盘行动”、垃圾分类，绿色低碳生活方式渐成风尚。

国土空间以“绿”为底。

统筹划定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，构建起全域覆盖的生态环境分区管控体系。“十四五”时期，全国生态保护红线内水源涵养能力指数提升10.1%，植被覆盖指数提高2.3%，重点生物物种种数保护率上升2.1%。

人不负青山，青山定不负人。全面绿色转型正深刻改变我国的发展轨迹，为中国式现代化注入源源不断的绿色动能。

“十五五”时期是美丽中国建设扩面提质、实现生态环境根本好转的关键阶段。让我们以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻实施《中华人民共和国生态环境法典》，乘势而上，苦干实干，共绘人与自然和谐共生的美丽中国新画卷，让中国式现代化的底色更加亮丽！

来 源：人民日报

原标题： “让中国式现代化的底色更加亮丽”——从四张成绩单看美丽中国建设新图景

本文转自：温州新闻网 66wz.com