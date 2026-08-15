新华社 2026-08-15 11:10:00

“日本投降矣！”

1945年8月15日

《大公报》头版

五个超大号铅字

力透纸背

2026年5月2日，人们在位于江苏省南京市的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆参观。新华社发（杨素平 摄）

这一天

日本天皇宣布

接受《波茨坦公告》

无条件投降

1945年8月15日，日本天皇裕仁广播“终战诏书”，宣布日本无条件投降。图为日本天皇在议会宣布投降。新华社发

一声欢呼，一句感喟

浴血奋战14年

3500多万军民伤亡

中国以巨大牺牲

取得了近代以来反抗外敌入侵的

第一次完全胜利

1931年

九一八事变爆发

东北三千万同胞

陷入日寇铁蹄之下

1937年7月7日

日本发动全面侵华战争

山河变色，生灵涂炭

中华民族

到了最危险的时刻

2026年7月7日，各界代表参加纪念全民族抗战爆发89周年仪式。新华社记者 张领 摄

“誓死不做亡国奴！”

焦土之下，种子倔强萌芽

残垣之上，脊梁坚韧不屈

在中国共产党倡导建立的

抗日民族统一战线旗帜下

民族觉醒，力量凝聚

“从前只是一大块沃土

一大盘散沙的死中国

现在是有血有肉的活中国了”

这是战斗在长城上的八路军。新华社发

开始时间最早

持续时间最长

付出代价最大

……

在世界反法西斯战争

东方主战场

中国人民为国家生存而战

也为拯救人类文明

保卫世界和平而战

中华民族积蓄的能量

从历史深处奔涌而来

从人心深处喷薄而出

日本历史学家井上清说

第二次世界大战

日本不仅败于美国

而且更惨地败给了中国

败给了中国人民

1945年9月2日，日本投降仪式在东京湾“密苏里”号军舰上举行。新华社发

八十一年

山河重振，换了人间

我们永远不会忘记

日本侵略者

给中国人民带来的

极其深重的灾难

我们决不允许

日本军国主义

死灰复燃

再度为祸世界

1946年5月3日，血债累累的日本战犯被押上法庭受审。新华社发

任何人、任何势力

企图为侵略翻案

必将被再次押上

历史的审判台！

2026年5月2日，人们走过位于黑龙江省哈尔滨市的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆证言墙。新华社记者 王松 摄

铭记历史

不是为了延续仇恨

而是为了更好地

开创未来

2025年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行。这是纪念大会现场放飞的鸽子。新华社记者 张宏祥 摄

今天

世界进入新的动荡变革期

人类又面临和平还是战争

对话还是对抗

共赢还是零和的抉择

人类命运休戚与共

合作才是驶向未来的宽阔航道

各个国家、各个民族

只有平等相待、和睦相处、守望相助

才能维护共同安全

消弭战争根源

不让历史悲剧重演！

2025年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行。这是天安门广场举行隆重的升国旗仪式。新华社记者 费茂华 摄

听！

历史昭示的伟大真理激荡时空：

正义必胜！

和平必胜！

人民必胜！

来 源：新华社

原标题： 81年前的今天，日本投降了！

作者：王宜玄

本文转自：温州新闻网 66wz.com