新华社 2026-08-15 11:10:00

在2026年全国生态日到来之际，我国首次集中发布南海岛礁生态系统状况显示，9个西中南沙岛礁生态状况整体优良但各具差异。

图为黄岩岛。（自然资源部南海局供图）

自然资源部南海局8月14日正式发布《2025年南海区海洋生态预警监测公报》《2025年南海区海洋生态保护修复公报》。预警监测公报首次整体评价了西沙、中沙和南沙岛礁生态状况，重点展示了其中9个岛礁的真实生态图景，为加强岛礁分类保护与管理提供了基础依据。

西沙岛礁恢复态势良好。西沙北礁、永乐环礁、玉琢礁、浪花礁四座环礁整体生态状况优良，受2020年大规模珊瑚白化和2018年以来长棘海星暴发影响，活珊瑚覆盖率整体偏低，但硬珊瑚补充量高，恢复态势良好。

图为永乐环礁珊瑚礁。（自然资源部南海局供图）

黄岩岛是南海中部稀有的“生物基因库”。造礁石珊瑚种类丰富，共有造礁石珊瑚135种，潟湖内海草床连片分布，面积约1.85平方公里，盖度达19.2%；保护区活珊瑚覆盖率达到38.8%，珍稀物种云集，发现绿海龟、玳瑁、砗磲、法螺等国家一、二级保护野生动物。

南沙岛礁生态状况分化明显，整体优良，个别岛礁生态系统受损退化严重。仙宾礁、牛轭礁生态状况优良，活珊瑚覆盖率分别为24.7%、37.7%；铁线礁、仁爱礁生态系统退化严重，前者受长棘海星暴发、热带气旋及外方人类活动特别是菲律宾在中业岛持续开展施工建设影响，活珊瑚覆盖面积较2016年降幅近七成；后者因外方非法“坐滩”军舰长期排污、废弃物堆积、渔网缠绕等，活珊瑚覆盖率大幅下降，珊瑚生长和恢复均受到抑制。

保护修复公报显示，2025年南海区各级自然资源（海洋）、林业主管部门实施海洋生态修复工程项目66个，总投入资金近50亿元。“十四五”期间累计实施海洋生态保护修复项目262个，总投入资金超过213亿元。截至2025年底，南海区共划定海洋生态保护红线面积约266万公顷、海洋自然保护地面积约700万公顷。

来 源：新华社

原标题： 我国首次集中发布西中南沙岛礁生态系统状况

记者：王立彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com