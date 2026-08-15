法国宪法委员会否决15岁以下社媒禁令
法国宪法委员会14日作出裁定，法国议会上月通过的《保护未成年人免受使用社交媒体所带来风险的法律》第1条款违反宪法，予以否决。该条款禁止15岁以下未成年人访问社交媒体。
宪法委员会认为，保护未成年人免受社交媒体成瘾、孤立、色情诱惑、网络骚扰和欺诈等风险属于正当目标，但相关禁令覆盖范围过广，未根据平台功能、内容及实际风险加以区分，也未考虑未成年人的年龄、成熟程度、家庭情况等个体差异，因而对交流自由造成“不必要、不适当且不成比例”的限制。
宪法委员会还指出，这一禁令实际上要求所有用户证明其年龄，但该法律未充分规定年龄核验的条件、方式及隐私保护措施等。
宪法委员会未对该法律其他条款是否合宪作出裁决。
法国总统府14日发布公报说，法国总统马克龙已要求总理尽快研究拟定一份在法律层面更为稳健的文本，既充分考虑宪法委员会的裁决，也符合欧洲层面的法律框架。
法国议会7月21日通过《保护未成年人免受使用社交媒体所带来风险的法律》，该法禁止15岁以下未成年人访问社交媒体，以防止其接触可能引发焦虑或有害的内容。
根据法国议会通过的法案文本，除了在线百科全书、教育平台等少数例外，15岁以下未成年人不得访问在线平台提供的社交媒体服务。禁令原拟于今年9月1日起对新注册账号执行，并于2027年1月1日起覆盖已有账号。
来 源：新华社
记者：罗毓
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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