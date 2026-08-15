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AI漫剧《若水·声声不息》

学习强国温州学习平台 2026-08-15 11:22:00
温州市平阳县昆阳镇第二小学若水合唱团用AI漫剧讲述自己的故事。上善若水，20年凝成一珠，藏着一群孩子的热爱与成长。

　　温州市平阳县昆阳镇第二小学若水合唱团用AI漫剧讲述自己的故事。上善若水，20年凝成一珠，藏着一群孩子的热爱与成长。

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原标题： AI漫剧《若水·声声不息》

作者：宋琼妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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