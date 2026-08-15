新华网 2026-08-15 11:52:50

记者15日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来，铁路部门积极适应旅客多样化出行需求，精心组织旅客运输，1至7月，全国铁路发送旅客28亿人次、同比增长4.1%，再创历史同期新高。

前7月，铁路部门统筹用好武汉至西安高铁西安东至十堰东段、金华至建德高铁兰溪东至建德段等新线新站资源，加大运力投放，全国铁路日均安排开行旅客列车11462列，同比增加571列、增长5.2%。

跨境旅客运输方面，广深港高铁发送跨境旅客2004.9万人次，中老铁路发送跨境旅客21.4万人次，同比分别增长11.5%、38.2%。铁路部门积极适应国家过境免签政策带来的客流增长，为外籍旅客出行提供便利，全国铁路发送外籍旅客1485.2万人次、同比增长32.5%。

与此同时，铁旅融合发展成效显著。铁路部门积极对接各地文旅部门，强化与景区、酒店的衔接，催生“铁路+旅游”新场景、新业态，有效拉动文旅消费。1至7月全国铁路累计开行旅游列车2159列，其中旅游专列1184列、旅游专线975列。

来 源：新华网

原标题： 今年前7月全国铁路发送旅客28亿人次

记者：樊曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com