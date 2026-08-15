今年前7月全国铁路发送旅客28亿人次
新华网 2026-08-15 11:52:50
记者15日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来，铁路部门积极适应旅客多样化出行需求，精心组织旅客运输，1至7月，全国铁路发送旅客28亿人次、同比增长4.1%，再创历史同期新高。
前7月，铁路部门统筹用好武汉至西安高铁西安东至十堰东段、金华至建德高铁兰溪东至建德段等新线新站资源，加大运力投放，全国铁路日均安排开行旅客列车11462列，同比增加571列、增长5.2%。
跨境旅客运输方面，广深港高铁发送跨境旅客2004.9万人次，中老铁路发送跨境旅客21.4万人次，同比分别增长11.5%、38.2%。铁路部门积极适应国家过境免签政策带来的客流增长，为外籍旅客出行提供便利，全国铁路发送外籍旅客1485.2万人次、同比增长32.5%。
与此同时，铁旅融合发展成效显著。铁路部门积极对接各地文旅部门，强化与景区、酒店的衔接，催生“铁路+旅游”新场景、新业态，有效拉动文旅消费。1至7月全国铁路累计开行旅游列车2159列，其中旅游专列1184列、旅游专线975列。
来 源：新华网
原标题： 今年前7月全国铁路发送旅客28亿人次
记者：樊曦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
“我要去温州”2026高校学子温州行活动启动社会08-14
-
才下讲台即上产线 温州高职教师暑假进企“取经”忙社会08-14
-
40℃高温下的“精准维修” 输电运检员守护海岛电网安全社会08-14
-
“香”约荒山，泰顺芳香微产业的默默等待社会08-14
-
文成境内省道S220改建工程开工社会08-14
-
瑞安这条50米的路段修了一年多，究竟何时能通车？部门答复社会08-14
-
近期皮肤感染患者激增 有人穿洞洞鞋中招 有人水上游玩被染社会08-14
-
“90后”宝妈深蹲10个闲置群 被身边人戏称“抠学”集大成者社会08-14
-
温州健儿省运赛场“金光闪闪” 射击项目斩获七金艺术体操揽三冠科教文体08-14
-
今起到周日多阵雨雷雨 山区需严防地质灾害社会08-14