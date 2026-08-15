新华网 2026-08-15 11:57:40

古巴外交部长罗德里格斯14日谴责美国政府对古巴实施极限施压和经济扼杀政策，指出美方行径意在削弱古巴政府提供基本商品和服务的能力，以引发社会动荡。

罗德里格斯当天在社交媒体发文说，美方蓄意打击古巴主要的外汇收入来源，企图激化民众不满、引发社会动荡并改变古巴宪法秩序。

罗德里格斯列举了美方近年来在银行和金融领域采取的多项制裁措施，包括将古巴重新列入所谓“支持恐怖主义国家”名单、制裁古巴金融机构等。

据美国彭博社14日报道，特朗普政府对古巴的战略正日益侧重于加大经济制裁和施压力度，而非部署军事力量。

美国长期对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。继今年相继对委内瑞拉、伊朗发起军事行动后，美国总统特朗普又对古巴发出威胁，称“下一个是古巴”，并进一步加大对古巴施压，实行石油封锁，扩大对古制裁。

来 源：新华网

原标题： 古巴外长谴责美国对古实施极限施压和经济扼杀政策

记者：李佳旭 蒋彪

本文转自：温州新闻网 66wz.com