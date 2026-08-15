温州市2026年全国生态日暨生态环境法典实施科普主题活动举行

温州新闻网 2026-08-15 14:46:40

温州网讯（记者 潘涌燚）8月14日上午，温州市2026年全国生态日暨生态环境法典实施科普主题活动在温州科技馆启幕。

活动采用“启动仪式+科普展览+游园集章”一体化模式，打造沉浸式生态科普课堂,让环保科技和生态法治走出展板、钻进游戏、跳进孩子们的掌心里。此次展览持续至8月20日。

科技馆一楼大厅里，12个标准化展位布局井然，新能源、水治理、固废处理等领域的温州本土环保企业带来了各自的“当家法宝”。通过形式多样、各具特色的互动体验项目，让市民近距离感受生态环保领域的创新成果与实践力量。

现场，瑞安市瑞涵环境资源有限公司通过专业技术将工业废料、废旧塑料加工为优质再生原料与环保板材，以科技赋能实现“变废为宝”。浙江星创环保集团有限公司首创的“淤泥制石”技术精准破解城市淤泥、渣土处置难题，有效实现建筑固废、河道淤泥的无害化处理与资源化利用。

“我们希望依托沉浸式体验，引导市民走近环保科技、厚植生态意识，推动生态环保理念走出文件、融入日常，让法典条文直抵人心，凝聚全民参与、共建共享的生态保护合力。”温州市生态环境局党委委员、副局长蔡克说道。

本文转自：温州新闻网 66wz.com