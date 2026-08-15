正在阅读：3温州启动防汛Ⅳ级应急响应

温州启动防汛Ⅳ级应急响应

温州发布 2026-08-15 19:19:32

　　根据气象部门监测，今天8时-17时全市面雨量14.6毫米，局地小时雨强瑞安市林川林源102.3毫米，瑞安市林川陈雅山101.9毫米，瓯海区瞿溪雄岙99.0毫米，后续仍维持短时强降雨天气状态，经会商研判，市防指决定于8月15日18时启动防汛Ⅳ级应急响应。请各地各部门密切关注汛情发展趋势，迅速启动“1833”联合指挥体系，全面进入迎战状态，周密部署防范措施，扎实做好防御工作，雨量较大的县（市、区）要根据实际情况，做好提级准备。

来　源：温州发布

原标题： 温州启动防汛Ⅳ级应急响应

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11