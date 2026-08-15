温州启动防汛Ⅳ级应急响应
温州发布 2026-08-15 19:19:32
根据气象部门监测，今天8时-17时全市面雨量14.6毫米，局地小时雨强瑞安市林川林源102.3毫米，瑞安市林川陈雅山101.9毫米，瓯海区瞿溪雄岙99.0毫米，后续仍维持短时强降雨天气状态，经会商研判，市防指决定于8月15日18时启动防汛Ⅳ级应急响应。请各地各部门密切关注汛情发展趋势，迅速启动“1833”联合指挥体系，全面进入迎战状态，周密部署防范措施，扎实做好防御工作，雨量较大的县（市、区）要根据实际情况，做好提级准备。
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原标题： 温州启动防汛Ⅳ级应急响应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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