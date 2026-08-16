温州：首批发布45个新业态新模式新场景试点

温州日报 2026-08-16 08:31:00

近日，温州发布45个消费新业态新模式新场景首批试点项目名单，标志着温州作为全国首批消费“三新”试点城市，在培育消费新增长点、激发消费活力方面迈出了实质性步伐。

泰顺筱村公社“寻顺记-宋韵”创新服务项目。记者 蒋文广 摄

温州网讯 近日，我市发布45个消费新业态新模式新场景首批试点项目名单，标志着温州作为全国首批消费“三新”试点城市，在培育消费新增长点、激发消费活力方面迈出了实质性步伐。

去年12月，温州入选首批全国消费新业态新模式新场景试点城市，试点期间（2025—2027年）获得3亿元中央专项资金支持。这一试点旨在增加优质消费供给，进一步释放多样化、差异化消费潜力，全方位扩大国内需求，重点支持健全首发经济服务体系、创新多元化服务消费场景、推动优质消费资源与知名IP跨界联名三大方向。此次入选的45个项目，正是经过公开征集、区县上报、专家评审、社会公示、集体决策等多道严格程序遴选而出的。

从项目名单来看，“创新多元化服务消费场景”是绝对主力，这是本次试点数量最多的支持方向。此次入选的项目类型丰富多元，其中，温州低空经济科创园——沉浸式低空研学赛事融合体验项目尤为引人注目。该项目位于鹿城区牛山北路，是温州首家集无人机4S店、研学科普、赛事运营、娱乐及配套服务于一体的低空经济主题综合体。园区按照“一楼商业体验、二楼研学赛事”功能布局，建成无人机展销大厅、飞行体验区以及VR低空科技体验馆、标准化无人机竞技场、FPV穿越机赛道等配套设施。市民在这里可以体验无人机操控、VR元宇宙、球幕影院等特色项目。

江心屿“未来诗境”智慧文旅融合提升工程、温州园博园、山根艺术小村、温州梧田老街文化创意街区、青灯东方生活美学产业集群等一批文旅融合项目也纷纷入围。值得一提的是，鹿城区悦颐银发——数智健康消费新场景项目瞄准银发经济新赛道，温州西岸产业综合体——西鹿上新宠物人宠共生社区则聚焦宠物经济这一新兴消费领域。

“健全首发经济服务体系”是本次试点入选项目的另一重要方向。鹿城区温州盒马首发经济服务体系项目、瓯海区温州园博SHOW（温州雪歌服饰）、巴拉巴拉《中国小朋友》2.0IP新品发布·温州园博园（浙江森马服饰），以及永嘉县温州楠溪江悦榕庄酒店项目等入围，体现了温州在品牌首店、首发活动等方面的布局。 平阳县一鸣×人气IP联名跨界消费项目、龙港市“收藏家计划”IP衍生品开发及运营项目、泰顺县温州老字号·卢峰茶“研制宿销”一体化项目入选“优质消费资源与知名IP跨界联名”试点，展现了温州老字号与新消费品牌借助IP力量转型升级的新探索。

入选试点的项目将获得强有力的资金支持。资产投资类项目，按核定投资额给予最高30%补助，公共属性项目最高可提至50%，单个项目、单个企业最高补助2000万元；非资产投资类项目，按核定直接支出给予最高30%奖励，单个项目最高200万元，单个企业最高500万元。

据市商务局相关负责人介绍，温州将以“三新”试点为契机，锚定“区域首发经济集聚高地、服务消费场景创新高地、IP融合创新应用高地”三大建设目标。

来 源：温州日报

原标题： 温州消费，上新！

首批发布45个新业态新模式新场景试点

记者 王木正 通讯员 程文文

本文转自：温州新闻网 66wz.com