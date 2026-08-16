瑞安林川镇154名群众安全避险
温州网讯 “还好村干部过来帮我，不然下午我就被埋在里面了。”正是这20分钟的“生死差”，让73岁的独居老人黄银钗与一场泥石流擦肩而过。昨天下午，受强对流天气影响，瑞安市林川镇遭遇短时强暴雨袭击，全镇区域1小时面雨量达67毫米，最高点位林源站达122.6毫米。截至当天18时，全镇154名应转群众均被安全转移。
当天16时30分，瑞安市水利局发布山洪灾害预警，林川镇林源自然村、东南社村桥头自然村、溪坦村、林溪村等多个村1小时雨量达54毫米，达到建议准备转移指标。收到预警后，林川镇防指立即启动响应，组织驻村干部兵分多路，奔赴预警村落开展扩面巡查和人员转移。
该镇东南社村党支部书记陈金国在巡查中发现，桥头自然村73岁独居老太太黄银钗的房屋为老旧砖木结构，存在较大安全隐患。他和驻村干部宋昌余当即决定——马上转移，一刻不等。16时50分，两人将老人转移至村避灾安置点，约20分钟后，该房屋后方山体滑坡，大量泥石流冲入房内。因转移及时，老人安然无恙。目前，老人已得到妥善安置，情绪稳定。林川镇防指随即对该区域进行警戒封控，防止人员回流。暴雨过后，老人回老屋前看着满目狼藉，眼眶红了，声音哽咽：“还好村干部过来帮我，不然下午我就被埋在里面了。”
从预警响应到逐户排查，从重点盯防到果断转移，这场与时间的赛跑没有一刻延误。接下来，该镇将加密巡查频次，对风险区域做到“应转尽转、应转早转”，坚决守住“不死人、少伤人”底线。
编后
前有永嘉村干部三次登门劝离换来八人平安，现有瑞安20分钟生死竞速，看得人既揪心又庆幸。一个个案例给我们鲜活的警示——面对极端天气，容不得半点侥幸、半分迟疑。人员转移务必应转尽转、快转、早转，把“提前一步”的要求刻进每一次巡查、每一次响应里，为群众筑牢最坚实的安全屏障。
来 源：温州日报
转移完成仅20分钟，泥石流冲进屋
记者 包蓉蓉 通讯员 胡蓓伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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