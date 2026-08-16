温州日报 2026-08-16 08:41:41

昨天下午，永嘉县遭遇突发性短时强降雨天气，强降水引发上塘城区多处低洼路段积水内涝，部分道路通行受阻。永嘉县综合行政执法局迅速启动应急处置机制，开展排涝作业，用时一小时基本清除城区积水，恢复道路正常通行。

温州网讯 昨天下午，永嘉县遭遇突发性短时强降雨天气，强降水引发上塘城区多处低洼路段积水内涝，部分道路通行受阻，给市民出行带来安全隐患。永嘉县综合行政执法局迅速启动应急处置机制，开展排涝作业，从晚上6时30分左右开始排水，用时一小时基本清除城区积水，恢复道路正常通行。

当天下午，温州市启动防汛Ⅳ级应急响应，永嘉县发布暴雨红色预警，永嘉全域迎来高强度集中降雨。气象监测数据显示，昨天12时至18时，该县降水范围广、强度大、来势猛，全县共有8个气象监测站点累计降雨量突破100毫米，52个站点累计降雨量超50毫米。

受极端短时强降雨影响，上塘城区电业大楼十字路口、永嘉中学门前、环城东路等8处重点低洼地带出现路面积水。“当时积水最深的路段在电业大楼附近，水位差不多达到膝盖位置，有50厘米左右。”参与现场排水作业的工作人员汤可可介绍，此次降雨急促、雨量大，路面积水上涨速度极快，短时间内便形成大面积积水区域。

面对突发汛情，永嘉县综合行政执法局迅速响应，第一时间启动防汛排涝应急预案，紧急抽调20余名作业人员，调度专业强排作业车辆奔赴各积水点位，全方位、高效率开展应急排水作业。 汤可可分析，本次积水由短时强降雨突发形成，与台风持续性降雨引发的积水存在明显区别。

“雨下得大、来得急，积水涨得快，但河道水位低、排水条件好，排得也快。”汤可可介绍，此次应急排涝作业高效有序，短时间内消除了路面积水安全隐患，保障了城区主干道路通行顺畅。下一步，永嘉县综合行政执法局将持续关注天气动态，加大城区低洼路段巡查力度，随时处置突发积水险情，全力保障城市运行平稳、市民出行安全。

来 源：温州日报

原标题： 短时强降雨致城区积水 永嘉快速应急排涝保畅通

永嘉融媒记者 刘曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com